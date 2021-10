Reusitele financiare pot deveni acum realitate

In Romania, tot mai multe fete aleg sa devina modele si sa lucreze intr-un studio de videochat, in acest fel au posibilitatea sa castige in fiecare luna cat altii intr-un an. Banii, in viziunea lor, le ajuta sa fie independente financiar, sa se dezvolte atat profesional, cat si personal, si le ofera sansa de a-si realiza chiar si cele mai indepartate visuri.

De pilda, fetele de la Studio20, cunoscut drept cel mai bun studio de videochat din bransa, sunt un exemplu pentru tinerele din aceeasi generatie. Ajunse in prezent modele de talie internationala cu mii de utilizatori fideli si incasari colosale, #girlsfromstudio20 au tinut sa transmita un mesaj tuturor celor care isi doresc sa intre in echipa unui studio videochat si sa duca o viata mai buna.

Fetele de la Studio20 ce fac videochat glamour in prezent sustin ca: „Este un job sigur si ofera castiguri uimitoare, insa e nevoie de multa ambitie pentru a reusi”. Nisa non-adult consta in arta de a seduce admiratorii prin inteligenta, nu prin nuditate, asa cum obisnuiesc celelalte studiouri.

Este infinit mai greu sa mentii atentia mai multor barbati, cu personalitati si mentalitati total diferite, dar modelele sunt mai mult decat multumite de castigurile fabuloase pe care le obtin.

Cat se catiga din videochat?

Cat sunt de mari castigurile reale ale acestor fete, avand in vedere ca industria de videochat s-a dezvoltat enorm in ultimii ani si a incasat sume extraordinare, de miliarde de dolari? Ei bine, #girlsfromstudio20 isi permit orice rasfat, de la luxul de a merge cu limuzina la studio pana la privilegiul de a locui in cele mai exclusiviste cartiere rezidentiale.

Un model cu experienta poate ajunge la sume de pana la 10.000 de dolari in fiecare luna, in timp ce un model incepator se bucura de castiguri intre 1.000 si 5.000 de dolari. Banii nu sunt si nu vor fi niciodata o problema pentru fetele de la Studio20, intrucat acest studio de videochat stie sa isi fidelizeze echipa prin bonusurile pe care le ofera pe parcursul timpului.

Fetele care au de gand sa isi schimbe viata in bine trebuie sa stie ca videochatul nu este doar o rampa de lansare in domeniul influencerilor online, ci si o modalitate de a trai avand multe beneficii si avantaje. Printre acestea se numara asigurare medicala si stomatologica gratuite, bonusuri de performanta, acces la o garderoba de lux, credite fara dobanda direct de la companie si multe altele.

Nu e de mirare ca la acest studio videochat sunt, in prezent, mai bine de 1000 de modele fericite si cele mai multe modele de top din industrie. „Cu o experienta de peste 20 de ani, brandul nostru a reusit sa se faca remarcat prin excelenta si profesionalism. Fetele care vin la interviu pentru a lucra intr-un studio de videochat din franciza Studio20 vor gasi nu doar cea mai buna echipa de training si marketing din domeniu, dar si cele mai talentate modele de la care au ce invata daca se dedica in totalitate”, spune Andra Chirnogeanu, PR Manager la Studio20.

Daca te angajezi ca model la Studio20 in perioada 16 septembrie si 31 octombrie si poti primi apartamentul mult visat in rate cu 0% dobanda chiar pe 1 ianuarie 2022!

De ceva timp iti doresti sa achizitionezi un apartament sau o casa. Vrei sa fii pe picioarele tale, independenta si stabila financiar. Acum este momentul, o poti face rapid, nu peste X ani. Incepe munca la Studio20 ca model de videochat glamour, in orice oras din Romania, intre 16 Septembrie si 30 Octombrie 2021, si ia-ti apartament sau casa in rate cu dobanda zero chiar in noaptea de Revelion!

Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a beneficia de oportunitatea de a avea casa ta:

Incepi prima logare la unul din sediile Studio20 din Romania intre 16 si 30 Octombrie 2021

Pana pe 31 Decembrie 2021 faci o medie de minim 3000 de euro pe perioada si 20000 de euro total sales (te ajutam noi, daca te tii de program). Managerul studioului va analiza castigurile tale din primele 3 luni si impreuna veti lucra la un plan pentru viitor.

Pe 1 ianuarie iti alegi o casa sau apartament si noi ti-o cumparam in rate, valoarea si numarul ratelor fiind flexibila pentru ati permite sa le rambursezi cat mai rapid.

Cea mai mare franciza de videochat din lume Studio20 are in prezent 350 de angajati permamenti si peste 1000 de colaboratori (modele). Acestia isi desfasoara activitatea in 33 locatii, din 6 tari (Romania, Statele Unite, Columbia, Ungaria, Cipru si Cehia), pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud). In Romania are locatii in toate orasele mari: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Oradea, Ploiesti, Brasov, Timisoara si Craiova.

Cel mai mare studio de videochat din zona Moldovei – Studio 20 Iasi – lux si confort

Studio Videochat Iasi isi are sediul intr-o locatie centrala, pe Soseaua Sararie, la numarul 2, unde poti merge cu incredere la orice ora din zi si din noapte. Intr-adevar, atunci cand lucrezi ca model de videochat in Iasi, tu esti cea care alegi intervalul orar in care doresti sa muncesti. Poti incepe dimineata, dupa-amiaza ori seara, in functie de prioritatile si stilul tau de viata. Studioul iti va sustine alegerea si iti va oferi sprijin, cu conditia sa dai dovada de seriozitate, odata ce ti-ai stabilit programul.

Camerele sunt amenajate astfel incat fiecare fantezie a membrilor site-urilor pentru adulti sa poata fi transpusa in practica. In acest scop, exista atat dormitoare de printesa, cat si camere decorate sub forma unui jacuzzi room sau a unei camere de politie.

In plus, grija Studio 20 pentru modelele sale nu se limiteaza doar la munca. O alta prioritate a fost reprezentata de crearea unor spatii relaxante, in care fetele sa poata sa socializeze si sa se relaxeze in timpul pauzelor sau dupa programul de lucru. Studio 20 Iasi imbina armonios spatiile de discutii cu cele de relaxare, bucatarie, zona de make-up, de masaj si fitness.