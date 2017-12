Economiseste bani apeland la servicii funerare

In momentul in care o persoana din familie moare, membrii acesteia si prietenii apropiati impreuna cu cunostintele sunt cei mai socati, dar tot ei sunt si cei mai in masura sa aranjeze o inmormantare cum se cuvine in acest caz. Acum sunt luate decizii importante despre punerea in mormant a raposatului si despre ce buget ar trebui avut in considerare. Insa tocmai aceste decizii vor afecta direct cat de mari vor fi cheltuielile cu funeraliile.

Serviciile de pompe funebre ofera pachete de inmormantare personalizate

Trebuie sa te gandesti bine cat de mare va fi evenimentul, unde va fi ingropat decedatul, cati oameni vor veni la priveghi si la inmormantare, dar si ce fel de piatra funerara sau cruce va fi amplasata la locul de veci. In acest sens poti apela cel mai simplu la o firma de servicii funerare. O astfel de agentie de pompe funebre este deja experimentata in acest sens iar pachetele de inmormantare sunt si ele create in functie de bugete si de preferintele familiei in doliu.

Daca vei stabili ca te vei ocupa singur sau cu familia de toate cele trebuincioase unui asemenea proces funerar, te va costa mult mai mult decat daca vei opta pentru un pachet de servicii funerare Bucuresti bine pus la punct si cuprinzator. Gandeste-te ca odata ales un asemenea serviciu, toate intra in pret si nu va mai trebui sa platesti nimic in plus fata de ceea ce ai stabilit initial.

Ce fel de servicii funerare sunt standard la o inmormantare?

O agentie de pompe funebre se va putea ocupa chiar si gratuit de inmormantare in baza talonului de pensie a celui decedat. Insa, daca nu este cazul, cele mai multe firme de servicii funerare se ocupa minutios de constatarea decesului, intocmirea documentelor, imbalsamarea decedatului, toaletarea acestuia, dar si de autorizatia de depunere in capela si toate aranjamentele si accesoriile trebuincioase pentru depunerea in sicriu si pregatirea cortegiului funerar.

Sicriul este ales si aranjat, transportul de acasa la biserica si apoi la cimitir este asigurat, aranjamentele florale sunt gandite din timp si create cu mesaje personalizate, dar si organizarea de praznice si parastase este avuta in vedere si oferita atunci cand este cazul. Iar daca nu exisa deja un loc de veci pentru depunerea sicriului, tot o firma de pompe funebre se ocupa si de asta, existand posibilitatea de cumparare la cerere din partea familiei celui decedat.

Si cosul sau pomul pentru biserica este aranjat, pregatirile cimiteriale si bisericesti sunt avute in considerare si monumentele funerare cu tot cu poza sau crucile de asezat la cimitir sunt supuse analizei impreuna cu familia celui trecut in nefiinta. Cel mai bine apelezi la servicii funerare Bucuresti pentru a economisi bani si pentru a organiza o inmormantare bine pusa la punct, fara a scapa nimic din vedere.

