Andrei Navroschi, căpitanul echipei Gemini Solutions: în IT și în fotbal „Mereu mai buni”

Echipa de fotbal Gemini Solutions a debutat în anul 2011 pornind de la 0, când rezultatul era doar participarea la competiția între companii, si ajungând în ultimii ani top -player în “Liga Companiilor”. A câștigat Cupa Fair-Play – Liga Companiilor și în repetate rânduri s-a plasat pe primele două locuri. Echipa Gemini Solutions a devenit un brand în competițiile sportului cu balon între firmele de IT, după cum și compania Gemini Solutions a devenit un brand pe piața de IT din România, ne spune Andrei Navroschi, căpitanul echipei de Minifotbal.

Pentru a atinge acest nivel de performanță în sport a fost nevoie de spirit de echipă, implicare, strategie, tehnică, alegeri, antrenamente grele, perseverență și multă hotărâre. S-au întâmplat lucruri frumoase în această călătorie spre primele locuri în Liga Companiilor. Colegi care abia se cunoșteau în firmă au devenit prieteni în ”repriza a treia”, ”stranierii” au devenit parteneri și camarazi pe teren, dar și în afara lui, iar împreună au evoluat ca o echipă, având un țel comun: primul loc în Liga Companiilor. Prin spirit de echipă și efort comun, visul lor a devenit realitate.

În tot acest timp, compania Gemini Solutions a fost alături de eforturile echipei, iar jucătorii au devenit performeri. Performanța în sport a fost susținută de compania Gemini Solutions ca parte a valorilor proprii, iar rezultatul încurajării angajaților de a-și urma pasiunea se reflectă atât pe teren, cât și la serviciu, ne arată Andrei Navroschi, căpitanul echipei de fotbal a Gemini Solutions care “evoluează” la Gemini Solutions de 10 ani împliniți și continuă să dea ce e mai bun pe ambele planuri.

Studiile din ultimii ani au arătat că un angajat fericit e mai sănătos, mai productiv. În cazul sporturilor de echipă se leagă prietenii între membrii echipei și doar împreună, uniți într-un efort comun, ajung la performanță. Bucuria de a face ce îți place, orientarea spre rezultat, performanța susținută, spiritul de echipă, competitivitatea, dar și parteneriatul, toate acestea sunt motoare de evoluție pentru echipă și pentru fiecare jucător în parte. Debutul discuției cu Andrei Navroschi ne arată că încurajarea sportului în companie, așa cum se întâmplă la Gemini Solutions, ajută la creșterea valorilor companiei. Despre implicare, evoluție, colegialitate și performanță ne povestește în continuare Andrei Navroschi, căpitanul echipei de fotbal Gemini Solutions.

Un început care a încurajat performanța. Obiectivul este primul loc, participarea într-o competiție nu e suficientă

– Cum a luat naștere echipa Gemini Solutions?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Echipa a luat naștere în 2011. Chiar la începutul anului, atunci când Florin Pîrlea a primit o invitație pentru compania Gemini Solutions de a participa la un turneu de fotbal corporatist, m-a întrebat dacă putem face o echipa, eu având puțină experiență cu câteva turnee la care am participat. I-am spus că mă voi interesa. I-am întrebat pe colegii mei și interesul a fost neașteptat de puternic. O spun în sensul pozitiv. Cred că toți doreau să joace, chiar dacă unii atinseseră mingea doar de câteva ori în viață. De aici, a început frumoasa nebunie. 🙂

Importanța unui antrenor – În cel de al doilea an de la debut, echipa Gemini Solutions intră în „era Daniel Iftodi”

– Care a fost evoluția echipei? (Știu că ați muncit mult!)

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Am început în forță cu antrenamente multe, deși era iarnă. Aveam unul sau chiar două antrenamente pe săptămână. În doar o lună și jumătate, noi, echipa Gemini Solutions, am reușit să ne facem inclusiv echipament și să „stăm” într-o bună măsură în teren. Prima participare într-un campionat corporatist a fost plină de entuziasm, dar s-a soldat doar cu…participarea. Sistemul de joc era cel de campionat, pe durata unei jumătăți de an. Așadar, în toamnă ne-am înscris din nou, cu o dorință puternică de a fi mai buni. Dar, la fel, rezultatul a fost…participarea.

Asta s-a întâmplat în primul an, simțeam că nu putem mai mult și asta era frustrant. Când intri într-o competiție, întotdeauna trebuie să vrei locul I. Altfel de ce mai participi? Nu sunt premii acolo, nu sunt bani, să zici: „merge și locul 5 că îmi aduce niște bani”. Nu, acolo e doar dorința de a fi cel mai bun. E o motivație importantă, nu? 🙂

Așadar, am decis că ne trebuie un antrenor care să ne învețe „meserie”. Și-așa în cel de al doilea an de existență am intrat în „era Daniel Iftodi”. Daniel este fost internațional român, jucător la Steaua, Dinamo și Rapid, fiind unul dintre primii care a reușit să le bifeze pe toate trei. Experiența lui vastă ne-a ajutat enorm. Antrenamentele intense ne-au adus o primă calificare în faza superioară, calificare pe care am sărbătorit-o vreo două zile. Apropo, ”Corporate Sports” a scris un articol pe această temă, în care eu afirmam că Daniel Iftodi este secretul nostru, rețeta prin care echipa Gemini Solutions a învins Oracle.

În anul 2012, Sports Arena a lansat o competiție dedicată exclusiv firmelor din domeniul IT. De-abia așteptam. Ne doream să reușim în domeniul IT. Datorită faptului că firmele nu aveau atât de mulți angajați, competiția a devenit ușor mai relaxată și regulamentul a permis ca o echipă să aibă doar 50%+1 din angajați, condiția fiind ca restul să fie din domeniul IT. De aici au început și unele schimbări. Principala cauza a fost că la vremea respectivă am pierdut trei coechipieri importanți din echipă. Daniel Iftodi a trebuit să antreneze în afara orașului, eu, căpitanul, m-am operat și am ieșit din circuit pe o perioadă foarte lungă, iar golgheterul Gemini Solutions s-a accidentat și el și, în final, nu a revenit pe teren. Pe fondul mai multor schimbări a fost nevoie să reorganizăm echipa. Așadar, au apărut „stranierii” care au fost recrutați atent, trebuia neapărat ca ei să fie „de viață”, de „bun simț”, băieți de gașcă, să aibă spirit de echipă și să știe și ceva fotbal. Ahh, și foarte important! Să participe și la repriza a treia (un meci are două reprize, iar a treia presupune mersul la bere). Repriza a treia este mereu cea mai grea și, firește, cea mai frumoasă.

Andrei Navroschi, căpitanul echipei de fotbal Gemini Solutions: ”(…) am jucat ultima etapă cu titlul pe masă”

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Gemini Solutions a participat la competiția organizată de Sports Arena și după ce în primul an competitiv ne-am respectat fosta tradiție de participantă, în următorii 3 ani am câștigat această competiție fără drept de apel. Primul trofeu Gemini Solutions a venit în 2014. A fost cel mai frumos și sărbătorit trofeu. A fost o tensiune incredibilă până să îl câștigăm, mai ales că nu știam ce înseamnă să câștigăm. Ca să fie frumos am câștigat titlul în ultima etapă, sau așa cum ne place nouă să spunem, am jucat ultima etapă cu titlul pe masă. Și a ieșit bine! Din echipa de început mai eram doar vreo 4-5 membri. Ceilalți ori au plecat, ori s-au lăsat de fotbal. Până și eu care jucam pe vremuri, acum devenisem antrenor.

Evoluția Gemini Solutions în anul 2015 – o echipă schimbată, cu mentalitate de învingător

Au urmat apoi titlurile din 2015 și cel din 2016. În 2015 Daniel Iftodi s-a întors la echipă. El găsea deja o echipă schimbată, cu o mentalitate de învingători. Deja eram pe val.

În 2016 ne-am înscris în Liga Companiilor. Motivele erau simple: deveniserăm mai buni, ne doream o provocare nouă și, în plus, ne plăcea și competiția respectivă, de la format și participanți, la alte lucruri, aparent mici, dar care contau. Mai evoluaserăm în trecut acolo (în 2013) și o știam destul de bine. Tot aici participăm și acum. În 2016 am evoluat atât în competiția firmelor de IT cât și în competiția LC (Liga Companiilor). Am promovat la LC din eșalonul secund, învingând tot ce am întâlnit, iar de 3 ani suntem pe podiumul acestei competiții. Ne dorim titlul și aici. Poate la anul.

Pe lângă aceste competiții, an de an din 2013 mergem la Albena, unde are loc un turneu fotbalistic. Să câștigăm la Albena ar putea fi un nou obiectiv pentru echipa Gemini Solutions, la Albena concurând doar echipe competitive.

Andrei Navroschi, căpitanul echipei Gemini Solutions – „Cred că așa suntem noi, ca echipă și la nivel individual: pur și simplu ne dorim să fim mai buni.”

– Din 2012 ați evoluat spectaculos și ați câștigat trofee de aur, individual, dar și ca echipă. Cum se reflectă fotbalul, sportul în general, în a deveni mai bun profesional?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Cred că așa suntem noi, ca echipă și la nivel individual; pur și simplu ne dorim să fim mai buni. „Mereu mai buni” ar putea fi un slogan. Bine, am mai multe sloganuri potrivite pentru noi, dar să zicem că acesta reflectă una dintre realități. Prin urmare, ne dorim mereu să fim mai buni, la muncă, pe teren, în tot ce facem. Faptul că în fotbal vedem că putem, ne dă speranțe să credem în noi și mai mult. Orice reușită nu poate fi decât un motiv de mândrie, nu? Așadar, prin încredere, muncă și perseverență, poți face aproape ORICE, iar când vin și rezultatele, e perfect, te simți împlinit.

”Sportul este promovat mereu la noi, la Gemini Solutions.”

– Te rog să ne ajuți să îți cunoaștem colegii din teren și, ca echipă, pe cei din compania Gemini Solutions.

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Colegii din teren îmi sunt prieteni. Cu ei mă văd măcar o zi pe săptămână, mai merg în concedii, deja putem spune că suntem ca o familie. Colegii de la firmă care nu fac parte din echipa de fotbal știu de evoluția noastră. Unii o susțin, alții mai puțin. E firesc. Fotbalul nu e pentru toți. Am grijă să expun trofeele echipei în firmă ca să își amintească mereu cine suntem. 🙂

– Mihai Laurențiu Militaru, coleg de echipă, spunea foarte frumos că sunteți diferiți, dar uniți spre același scop. Sunteți o echipă pe terenul de fotbal, echipă la serviciu. Sportul de echipă sau scopurile comune, în general, sunt factori de coeziune între colegii din compania Gemini Solutions?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions””: Echipa de fotbal are practic brandul ei. Este cunoscută la nivel fotbalistic în București, la nivel de Minifotbal. Avem un nume în IT și unul în fotbal deja. Scopul nostru, al celor din echipă, e să câștigăm toate cele trei reprize. Cea mai frumoasă e a treia, când stăm împreună. Am avut grijă să existe această a treia repriză, indiferent de scorul final al meciului. La repriza a treia mai vin și cei care nu mai joacă, foști coechipieri, foști colegi. Mai rar, dar vin. Eu, personal, susțin orice alt sport. În firmă sunt colegi care mai aleargă, mai merg la competiții de genul maratoanelor sau chiar triatloane. Sportul este promovat mereu la noi, la Gemini Solutions, indiferent că este alergare, maraton, ciclism, alpinism sau orice alt sport în care colegii mei se implică.

– Cum vă susține echipa din companie pe teren?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Avem sprijinul necondiționat al colegilor. Prezența fizică este dificilă, se joacă la ore târzii, chiar 11-12 noaptea, și e greu și pentru noi care avem un scop ca echipă, darămite pentru cei care poate dorm la ora aia! Au fost multe momente în care a trebuit să ne învoim să plecăm mai repede pentru a putea susține antrenamentele premergătoare meciurilor. Noroc că mereu avem parte de înțelegere.

” Îi aștept cu drag pe toți fotbaliștii să facă o carieră în IT”

– Voi, membrii echipei de fotbal, sunteți reprezentanții Gemini Solutions în Liga Companiilor, implicit în sportul amator între companii. Cum vă motivează aceasta pe cele două fronturi: sportiv și profesional?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: În afară de cele deja spuse pe tema acestui subiect, pot spune că mereu rog managementul să mai angajeze și pe criterii sportive. Am și eu nevoie de fotbaliști la echipă, nu? 🙂 Îi aștept cu drag pe toți fotbaliștii să facă o carieră în IT, de ce nu? Hai, nu pe toți, că e greu să îi bag pe toți în teren; doar pe cei mai buni!

– Să te antrenezi și să evoluezi pe un teren de fotbal după orele de serviciu implică hotărâre și disciplină. Care este motorul care vă pune în mișcare?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Echipa și setea de victorie. La final, vrem să fim cei mai buni. Nu poți să mergi direct să joci; am mai făcut asta și nu s-a terminat foarte bine. Trebuie să te antrenezi, trebuie să ai o tactică. E ca la război, nu poți să iei pușca din cuier și să pleci de nebun, nu? Așadar, cu toții din echipă suntem conștienți că avem nevoie de antrenamente. Doar așa merge.

”Dacă fiecare joacă pentru el, aia nu mai este echipă”

– Ați avut poziții superioare în clasament, în prezent și istoric, deși ați concurat cu echipe ale unor companii cu personal mult mai numeros, care aveau cum să aleagă jucători. Ce v-a condus acolo: alegând performeri sau devenind voi înșivă competitivi?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Puțin din fiecare. Poți deveni un sportiv mai bun având colegi care să te susțină și să te îndrume. Poți învăța având modele de urmat și competiție de învins. Cum să te motivezi, dacă cel de lângă tine nu te depășește? Cum să reușești fără concurență? Cu toate astea, suntem conștienți că adversarii au lot mai valoros uneori, iar când spun asta mă refer la nivel individual. Fotbalul este un sport de echipă, cere efort de grup, nu numai la nivel individual. Dacă fiecare joacă pentru el, nu mai vorbim despre o echipă. Dacă intri pe teren cu mentalitatea de a străluci tu, ca individ, înainte de toate, atunci nu e bine. De aia facem antrenamente, de aia facem planuri tactice, să fim mai buni împreună. Spiritul de echipă și tactica la Gemini Solutions au ajuns la nivelul la care putem juca de la egal la egal, chiar și cu un coechipier important lipsă. Abia acum suntem cu adevărat buni.

”(…) eu recomand mereu unui fotbalist bun să înceapă o carieră în IT”

– Aveți susținerea companiei Gemini Solutions. Este un motiv suplimentar pentru care susțineți performanța în proiectele companiei?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Echipa noastră de fotbal este mereu dată exemplu în discuțiile despre cum trebuie făcut „un lucru bun”. Am plecat de la zero, am muncit și am ajuns aici. Performanța trebuie susținută în orice, atât în proiectele firmei, cât și în viața de zi cu zi. Sunt de 10 ani la Gemini Solutions și împreună, prin valorile pe care le împărtășim, am reușit să creștem. Încerc să mă implic și în alte proiecte, în funcție de timpul pe care îl am, tocmai pentru a promova viziunea Gemini Solutions.

– Un punct de vedere personal: susținerea companiei Gemini Solutions este un motiv suplimentar pentru un programator să se alăture echipei?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: Bineînțeles! Mereu am avut sprijin pentru proiecte în afara orelor de program, de relaxare și, de ce nu, de o echipă sportivă sau chiar de o participare la nivel individual. După cum am spus, eu recomand mereu unui fotbalist bun să înceapă o carieră în IT. Pe lângă cariera de IT-ist, una foarte frumoasă, există și beneficiul de a face parte din echipa de fotbal. Da, am zis corect: beneficiu. 🙂

Cum poți avea un angajat fericit dacă nu îi susții pasiunea?

– O opinie personală: de ce ar trebui să investească firmele, în special cele din domeniul IT, în pasiunea angajaților pentru sport?

Andrei Navroschi, căpitanul echipei ”Gemini Solutions”: „Mens sana in corpore sano”. Primul motiv.

Apoi, există mai multe motive. Cel mai important este unitatea și satisfacția grupului. Când am început proiectul echipei de fotbal, unii ne-am cunoscut la teren, deși eram de ceva ani în firmă. Nu ne intersectaserăm până atunci. Echipa de fotbal ne-a apropiat.

Pasiunea e pasiune, nu? Cum poți avea un angajat fericit dacă nu îi susții pasiunea? La muncă stăm mai mult decât acasă, așadar trebuie să ne placă, doar așa e OK. Pasiunea înseamnă un motiv în plus de bucurie. E acel ”feeling” pe care trebuie să îl ai. Sfătuiesc orice firmă să stimuleze angajații prin sport. Satisfacțiile sunt infinite.

Mulțumim, Andrei!

Palmares și Istoricul Echipei de Fotbal Gemini Solutions

Echipa:

Andrei Navroschi

Daniel Iftode

Marian Daniel Crăciunescu

Nicolae Alexandru Croitoru

Sorin Gabriel Drăgan

Mihai Andrei Ferener-Vari

Răzvan Nicolae Grancea

Silviu Marius Haldan

Bogdan Alexandru Mihalache

Marin Laurențiu Militaru

Ion Mihai Popescu

Cristian Popescu

”Raftul” de aur

Cupa Companiilor (2017-ed.5)

2.Liga Companiilor-Turneu (2015/16-ed.7)

Fair-Play Liga Companiilor (2017/18-ed.9)

Marin-Laurențiu Militaru

– MVP 1.Liga Companiilor 2017/18-ed.9,

– golgheter 1.Liga Companiilor 2017/18-ed.9,

– golgheter 1.Liga Companiilor 2016/17-ed.8,

– golgheter Cupa Companiilor 2018-ed.6,

– golgheter Cupa Companiilor 2017-ed.5.

Daniel Iftodi (MVP Cupa Companiilor 2017-ed.5)

Nicolae-Alex Croitoru (portarul 2A.Liga Companiilor 2012/13-ed.4)

informațiile pot fi regăsite și pe Liga Companiilor

Evoluția echipei de fotbal Gemini Solutions în Campionatul Liga Companiilor (mini-fotbal, echipă hobby)