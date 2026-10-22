Un venit lunar net de 2.699 lei poate fi împărțit aritmetic după regula 50/30/20, dar sumele rezultate trebuie confruntate cu cheltuielile efective ale gospodăriei. Reperul pentru o persoană singură era un coș minim de consum de 4.322 lei lunar în septembrie 2025, cu 350 lei peste nivelul anului anterior.

Calculul orientativ stabilește trei alocări

Aplicarea procentelor la venitul net din exemplu produce următoarea împărțire:

Acesta este un calcul orientativ, nu un set de sume recomandate. Testarea împărțirii presupune compararea alocărilor cu plățile reale ale gospodăriei; procentul rezervat pe hârtie nu stabilește, prin el însuși, suma care poate fi economisită.

Comparația cu nivelul coșului de consum trebuie să păstreze datele de referință: venitul folosit în calcul este cel indicat pentru salariul minim după 1 iulie 2026, în timp ce valoarea coșului privește septembrie 2025. Pentru aceeași lună din 2025, reperul unui cuplu fără copii era de 7.002 lei, iar cel al unei familii cu un copil, de 9.343 lei.

Venitul net depinde de condițiile scutirii fiscale

Baza legală a salariului minim actual este Hotărârea de Guvern (HG) nr. 146/2026, publicată în Monitorul Oficial vineri, 13 martie 2026. Prevederea stabilește atât remunerația lunară, cât și echivalentul orar:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede HG nr. 146/2026.

Nivelul brut anterior era de 4.050 lei. Cu o sumă netaxabilă de 300 lei, salariul net indicat era de 2.574 lei. Pentru nivelul actual, calculul venitului disponibil folosește o sumă netaxabilă de 200 lei.

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025 stabilește scutirea de impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru 300 lei lunar în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, respectiv pentru 200 lei lunar în perioada 1 iulie-31 decembrie 2026.

Facilitatea privește angajații cu contract individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la angajatorul unde au funcția de bază. Două condiții trebuie îndeplinite simultan.

Prima privește salariul de bază brut înscris în contract: acesta trebuie să fie egal cu minimul legal aplicabil lunii respective, fără sporuri sau alte adaosuri.

A doua privește totalul venitului brut lunar obținut prin același contract. Plafonul este de 4.300 lei inclusiv pentru primul semestru și de 4.600 lei inclusiv pentru al doilea. La verificarea plafonului se exclud tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate potrivit legii.

Suma netaxabilă se reduce în funcție de perioada în care salariul este menținut la minim, momentul angajării la acest nivel, fracția de lună pentru care sunt calculate veniturile și data încetării contractului sau a raportului de serviciu. Aceste condiții contează înainte ca venitul din exemplu să fie folosit într-un buget personal.

Potrivit StartupCafe, costul salarial complet pentru angajator după majorare este de 4.418 lei, comparativ cu 4.134 lei anterior. Creșterea este de 284 lei.

Coșul de consum arată unde au crescut cheltuielile

Rolul acestui reper în politica salarială este prevăzut în Legea nr. 174/2020: „Coșul minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de fundamentare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a politicii salariale.”

Potrivit AvocatNet, pentru familia cu doi părinți și doi copii, valorile prezentate pentru septembrie 2025 diferă: 11.370 lei în prezentarea evoluției anuale și 11.730 lei în prezentarea familiei de referință.

Descompunerea creșterii coșului pentru familia cu doi copii permite verificarea separată a categoriilor de cheltuieli:

Alimentație: majorare de 8,19%, reprezentând 181 lei.

Îmbrăcăminte și încălțăminte: creștere de 7,25%, respectiv 73 lei.

Locuință, prin chirie sau credit ipotecar: plus 5,71%, echivalent cu 171 lei.

Dotarea locuinței: avans de 5,09%, respectiv 14 lei.

Cheltuieli cu locuința, inclusiv utilități: majorare de 22,61%, reprezentând 170 lei.

Produse de uz casnic și igienă personală: creștere de 5,87%, respectiv 20 lei.

Servicii: plus 10,25%, echivalent cu 65 lei.

Educație și cultură: avans de 10,08%, respectiv 78 lei.

Îngrijirea sănătății: majorare de 12,94%, reprezentând 22 lei.

Recreere și vacanță: creștere de 11,99%, respectiv 41 lei.

Fondul de economii al familiei: plus 8,84%, echivalent cu 84 lei.

Creșterea cheltuielilor aferente locuinței a fost legată de eliminarea plafonării facturilor de electricitate pentru consumatorii casnici în iulie 2025. În acea lună, rata anuală a scumpirii energiei electrice a fost de 62,97%.

Plafonarea funcționase timp de trei ani: consumatorii achitau facturi limitate, iar statul compensa diferența față de prețul producătorului.

Inflația diferă între categoriile din buget

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat marți, 13 octombrie, o inflație anuală de 6,61% pentru septembrie 2026, după 6,17% în august. Față de septembrie 2025, serviciile erau mai scumpe cu 11,12%, produsele nealimentare cu 7,06%, iar alimentele cu 3%.

Comunicatul instituției separă evoluția lunară, creșterea acumulată în cursul anului și media pe 12 luni:

„Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) față de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”, se arată în comunicatul Institutului Național de Statistică.

Pentru comparațiile europene, Eurostat a publicat vineri, 16 octombrie, o rată anuală de 6,5% pentru România în septembrie 2026, după 6,3% în august. Aceasta era cea mai ridicată valoare din Uniunea Europeană (UE), unde media ajunsese la 3,8%.

Următoarele poziții între ratele ridicate reveneau Lituaniei, cu 6,1%, și Bulgariei, cu 5,6%. La celălalt capăt al clasamentului se aflau Suedia, cu 1%, urmată de Ungaria și Danemarca, fiecare cu 2,1%.

Față de august, inflația anuală s-a redus într-un singur stat membru, a stagnat în trei și a crescut în 23, inclusiv în România.

Atât media europeană, cât și rata zonei euro au urcat de la 3,2% în august la nivelul consemnat în septembrie. Cu un an înainte, în septembrie 2025, valorile erau de 2,6% pentru UE și de 2,2% pentru zona euro.

Cei doi indicatori măsoară coșuri diferite

INS calculează rata națională prin Indicele Prețurilor de Consum (IPC), folosit pentru urmărirea prețurilor și analiza economiei interne. Eurostat utilizează Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), construit după reguli comune pentru compararea statelor membre.

Potrivit explicației publicate de Digi24, indicatorul național urmărește consumul gospodăriilor rezidente. Cel armonizat include consumul realizat pe teritoriul țării, deci și cheltuielile vizitatorilor sau ale altor nerezidenți.

Diferă și ponderile pe care le pot avea produsele și serviciile în coș. Ponderea reprezintă importanța unei categorii în totalul cheltuielilor și influențează contribuția scumpirii sale la rezultatul final.

Potrivit Financial Intelligence, pe indicatorul armonizat, nivelul prețurilor din septembrie 2026 raportat la august a fost de 100,76%. Media modificării prețurilor pentru octombrie 2025-septembrie 2026, comparată cu octombrie 2024-septembrie 2025, a fost de 8,4%.

Banca Națională a României (BNR) și-a majorat în august prognoza pentru inflația de la finalul lui 2026, de la 5,5% la 6,1%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu. Pentru sfârșitul lui 2027, estimarea a fost revizuită de la 2,9% la 3,4%.