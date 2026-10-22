Potrivit relatării Adevărul, euro a fost cotat joi, 22 octombrie 2026, la 5,3485 lei. La ghișeu, cursul poate fi diferit: băncile și casele de schimb pot practica alte cotații decât referința publicată de Banca Națională a României (BNR).

Față de miercuri, 21 octombrie, când euro era cotat la 5,3297 lei, creșterea este de 0,0188 lei. Pentru evaluarea unei operațiuni de schimb, distincția este între această variație a referinței și cotația efectivă oferită pentru tranzacție.

Comparația zilnică arată creșteri pentru toate cele cinci valute

Pe lângă moneda europeană, dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și forintul maghiar s-au apreciat față de leu. Cotațiile BNR din 22 octombrie, comparate cu cele din 21 octombrie, sunt:

Dolarul american: 4,7640 lei, după 4,7489 lei în ședința anterioară; avansul este de 0,0151 lei.

Francul elvețian: 5,8104 lei, comparativ cu 5,7547 lei; creșterea însumează 0,0557 lei.

Lira sterlină: 6,3851 lei, după o referință de 6,3631 lei; diferența este de 0,0220 lei.

100 de forinți maghiari: 1,4606 lei, comparativ cu 1,4576 lei; aprecierea este de 0,0030 lei.

Unitatea de cotare contează la citirea acestor valori: pentru moneda maghiară, suma în lei se referă la 100 de forinți, în timp ce celelalte cotații sunt pentru o unitate monetară.

Intervalul ales schimbă rezultatul comparației pentru forint

Raportarea la vineri, 16 octombrie 2026, oferă o imagine diferită de comparația dintre două ședințe consecutive. Până la 22 octombrie, patru dintre monedele urmărite au urcat, dar forintul a rămas sub nivelul de la sfârșitul săptămânii precedente.

Diferențele față de referințele din 16 octombrie sunt:

Euro: creștere de 0,0117 lei, pornind de la 5,3368 lei.

Dolarul american: avans de 0,0210 lei, față de nivelul inițial de 4,7430 lei.

Francul elvețian: apreciere de 0,0546 lei, raportată la 5,7558 lei.

Lira sterlină: creștere de 0,0623 lei, de la o cotație de 6,3228 lei.

100 de forinți maghiari: scădere de 0,0089 lei, comparativ cu 1,4695 lei.

Pentru euro, alte două repere sunt maximul de 5,3527 lei, consemnat la 6 octombrie 2026, și minimul de 5,0914 lei din 15 aprilie 2026. Cotația curentă se situează sub acel maxim.

Inflația recentă și prognoza descriu perioade diferite

În evaluarea economiilor, datele despre prețuri trebuie separate de anticipațiile pentru lunile următoare. Potrivit relatării AGERPRES, membrii Consiliului BNR au arătat că inflația anuală înregistrată în august 2026 a fost de 6,17%, după 10,42% în iunie. BNR a legat reducerea de epuizarea efectelor directe produse de eliminarea plafonării electricității și de majorările din anul precedent ale taxei pe valoarea adăugată și ale accizelor.

Indicatorul inflației CORE2 ajustat a coborât, în același interval, de la 8,3% la 6,2%. Evoluția a reflectat încetinirea scumpirii alimentelor procesate, împreună cu temperarea ritmului de creștere a prețurilor pentru bunurile nealimentare și servicii.

Pentru perioada următoare, Consiliul de administrație al BNR a formulat o evaluare diferită în minuta ședinței de politică monetară din 8 octombrie 2026: „În ceea ce privește evoluțiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, implicit peste valorile din prognoza pe termen mediu din luna august 2026, care anticipa situarea acesteia la 6,1% în decembrie 2026 și descreșterea ei ulterioară până la 2,8% în iunie 2028”.

În privința cauzelor acestei revizuiri, Consiliul a explicat în același document: „S-a observat că relativa înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației are ca determinanți factori/șocuri pe partea ofertei, cu precădere scumpirea combustibililor și energiei și creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an -, precum și evoluția cursului de schimb al leului”.

BNR leagă riscurile pentru prețuri inclusiv de importuri

Evaluarea băncii centrale include atât presiunile externe asupra prețurilor, cât și factorii interni care le pot tempera: „Totodată, s-a convenit că balanța riscurilor induse de factorii pe partea ofertei rămâne înclinată în sens ascendent pe termen scurt, date fiind îndeosebi incertitudinile asociate evoluției cotațiilor țițeiului și altor materii prime în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu, precum și efectele directe și indirecte potențial exercitate de acestea pe plan intern, inclusiv prin intermediul prețurilor unor bunuri intermediare și finale importate. Au fost evidențiate însă și performanțele din acest an ale unor sectoare agricole vegetale, cu implicații favorabile la nivelul prețurilor LFO și ale altor mărfuri agroalimentare, precum și situația cererii de consum și a celei agregate, de natură să tempereze propagarea scumpirii combustibililor și energiei asupra prețurilor unor bunuri și servicii”, consemnează minuta.

Numai 12,5% spun că au un nivel foarte bun al energiei profesionale. Mai mult de 16% afirmă că se simt adesea epuizați, în burnout ori aproape de burnout.

La ședința din 8 octombrie, decizia unanimă a Consiliului a fost păstrarea dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Pentru facilitatea de creditare, numită Lombard, dobânda a rămas la 7,50%, iar pentru facilitatea de depozit, la 5,50%.

Tot atunci, BNR a menținut ratele rezervelor minime obligatorii aferente pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.