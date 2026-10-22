Tribunalul București a aprobat la 21 octombrie 2026, în dosarul nr. 44040/3/2026, deschiderea procedurii generale de insolvență pentru FIBULA AIR TRAVEL SRL (CUI/CIF 17563173), agenția de turism organizatoare din București care avea datorii de 44.415.910 lei la încheierea anului 2025, potrivit SUPERVIZOR.ro.

Firma depusese solicitarea pe 20 octombrie 2026. Separat, ceruse suspendarea provizorie a executărilor silite pentru perioada până la soluționarea cererii de insolvență.

Printre participanții la dosar se află creditorul din Turcia MAVISU TURIZM TICARET SEYAHAT ACENTASI AS. La propunerea acestuia, instanța a numit GAMBIT SPRL în funcția de administrator judiciar provizoriu, practicianul desemnat să gestioneze procedura în această etapă.

Sentința privind deschiderea procedurii generale de insolvență a apărut pe portalul instanțelor după o întârziere mare, pe care SUPERVIZOR.ro o consideră suspectă.

Creditorii au patru date în calendarul procedurii

Hotărârea fixează termenele pentru înscrierea și verificarea creanțelor, adică a sumelor cerute de creditori: primele etape sunt în decembrie 2026, iar procedura continuă în ianuarie 2027.

7 decembrie 2026: ultima zi în care creditorii pot cere înscrierea la masa credală, lista celor care solicită recuperarea banilor în cadrul insolvenței.

28 decembrie 2026: termenul pentru verificarea creanțelor, întocmirea tabelului preliminar și publicarea lui în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

4 ianuarie 2027: prima adunare generală a creditorilor.

22 ianuarie 2027: termenul pentru definitivarea tabelului creanțelor.

Cheltuielile din 2025 au depășit veniturile

Pentru ultimii doi ani, pierderea cumulată a agenției ajunge la 20.069.798 lei. Numai în 2025, rezultatul negativ a fost de 11.111.239 lei: veniturilor de 8.563.648 lei le-au corespuns cheltuieli de 19.674.887 lei. Compania a avut 24 de angajați în acel an.

La aceeași închidere de exercițiu financiar, capitalurile proprii erau de -19.933.167 lei. Valoarea negativă înseamnă că datoriile depășeau activele societății.

Polița pentru insolvență publicată pe site-ul agenției prevede o sumă asigurată de 10.000 euro și are valabilitate până la 8 ianuarie 2027.

Înființată în mai 2005, societatea este deținută de Ayhan MAVISU și administrată de Muharrem MAVISU, administrator unic. Ambii sunt cetățeni turci.

Instanța va judeca din nou dosarul de insolvență la termenul din 24 februarie 2027.