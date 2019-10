Spitalul de Urgență Bistrița Năsăud, acreditat pentru prelevare de organe

Spitalul de Urgență din Bistrița-Năsăud a fost acreditat de Agenția Națională de Transplant ca centru de prelevare a organelor, iar operațiile se pot face începând de marți, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Spitalul de Urgență din Bistrița-Năsăud, în care autoritățile au investit până acum peste 32 de milioane de euro, a fost acreditat pentru prelevarea de organe.

Operațiile se vor face în noul bloc operator unde pacienții, până la sosirea echipei de transplant, vor putea fi menținuți în viață în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă realizată după un model american și inaugurată în vara acestui an.

„Am primit ieri decizia de acreditare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița pentru prelevarea de organe și țesuturi. Prin decizia numărul 49 a Agenției Naționale de Transplant, Spitalul Județean de Urgență Bistrița este unitate medicală medicală acreditată. Am încheiat procesul de acreditare l-am făcut într-un timp relativ scurt. După ce doamna ministru Sorina Pintea a anunțat la Bistrița, la inaugurarea secției de terapie intensivă că toate spitalele din România vor fi obligate să își facă această acreditare, noi nu a mai așteptat după apariția unui act normativ care să ne oblige și am pregătit documentația – care a fost partea cea mai complicată de pregătit. Am trecut cu brio prin toate etapele, a fost și comisia de verificare pe teren și acum suntem acreditați”, a declarat marți într-o conferință de presă managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, Gabriel Lazany.

El a spus că prelevare de organe se va face de către o echipă a Agenției Naționale de Transplant. ajutată de medici ai spitalului din Bistrița-Năsăud pregătiți special pentru acest fel de operații.

„Activitatea de prelevare de organe și țesuturi va fi coordonată de o echipă, am pregătit și o echipă de medici de suport pentru echipa care va veni să preleveze organe. Activitatea de prelevare de organe se va face de către o echipă a Agenției Naționale de Transplant care va veni când există pacienți eligibili pentru prelevare de organe”, a declarat Gabriel Lazany.

Managerul Spitalului de Urgență Bistrița Năsăud a spus că este nevoie, în paralel, și de o campanie de informare a familiilor persoanelor care sunt viabile ca donatori și a cerut Agenției Naționale de Transplant să gândească o strategie la nivel național prin care aparținătorii să afle beneficiile unei astfel de acțiuni.

„Din păcate noi, la nivel național nu avem o mentalitate și o cultură. Încă nu suntem pregătiți pentru așa ceva și chiar le-am propus celor de la Agenția Națională de Transplant să facă un filmuleț, să existe un film la nivel național pentru a putea fi prezentat aparținătorilor pentru că nu la toate spitalele abilitatea de comunicare a celui care răspunde de treaba aceasta este cea mai bună. Ori de multe ori succesul depinde de persoana care prezintă cazul și atunci trebuie făcut ceva la nivel național, un filmuleț care să fie prezentat familiei într-un cadru intim și să înțeleagă ce înseamnă prelevarea de organe, care sunt beneficiile prelevării de organe și câți pacienți ar putea beneficia de aceasta. Abia apoi, după ce li se prezintă acest filmuleț, în care familia să fie informată, abia apoi să fie inițiate de mersurile de către personalul medical. De multe ori există o reticență când cineva aproape ție este în moarte cerebrală, te agăți de orice speranță…” a spus Gabriel Lazany.

Spitalul din Bistrița a mai fost acreditat în urmă cu 11 ani pentru prelevarea de organe însă și-a pierdut acreditarea după ce vechea conducere a instituției nu a mai vrut să reînnoiască documentele.

La acea vreme, spitalul se află în top 3 la nivel național în prelevarea de organe.