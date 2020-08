Informatii foarte interesante si utile despre autoturisme si domeniul auto pe Autovit.ro!

Precum fiecare persoana in parte are are anumite date personale prin care poate fi indentificata, de exemplu, CNP-ul, si autoturismele au un cod format din 17 caractere, atat litere cat si cifre, care atesta unicitatea fiecarei unitati in parte. Este vorba despre acea serie sasiu care este extrem de importanta si care in acelasi timp poate crea si probleme daca autenticitatea sa este pusa sub semnul intrebarii.

Momentul achizitionarii unui autoturism second hand, aduce cu sine o multime de responsabilitati. Aceasta trebuie verificata exterm de bine, iar un aspect extrem de important, consta in verificarea seriei de sasiu.

Acesta serie de sasiu, se poate localiza cel mai rapid in cartea si in talonul autoturismulu, cat si in cel putin doua zone ale caroseriei. De regula, seria de sasiu este vizibila fizic fie in parbriz in partea de jos in zona soferului, fie sub capota in zona oalei pentru amortizor, fie in interior in zona fata, pe partea pasagerului dreapta, sub mocheta , si asa mai departe. Aceasta localizare a seriei de sasiu poate fi diferita de la un producator auto la altul.

Pe scurt, seria de sasiu a unui autovehicul, se poate utiliza pentru a ii cunoaste provenienta si pentru a fi inregistrata in circulatie in mod legal. Fiecare litera sau cifra are o semnificatie anume iar daca veti gasi o masina cu un singur caracter din serie modificat, cu siguranta ceva suspect s-a intamplat cu aceasta in trecut si trebuie anuntate autoritatile competente.

In momentul in care achizitionati un autoturism, fie ca este vorba despre o masina cu 20 de ani vechime sau o masina cu numai 1 ani vechime, este esential sa verificati seria de sasiu de pe aceasta, astfel incat sa corespunda cu seria trecuta in acte. In plus, exista acum posibilitatea de a verifica seria de sasiu a unei masini chiar si online, afland o multime de informatii extrem de utile. Chiar cei de la Registrul Auto Roman ofera posibilitatea de a verifica seria de sasiu online, afland de acolo numarul de km parcursi de masina in tara, datele fiind preluate in momentul in care autoturismul a fost intr-un service autorizat, reprezentanta sau ITP.

Pe langa seria de sasiu, trebuie sa fiti atenti si la verificarea itp-ului, astfel incat sa nu ajungeti sa conduceti un autoturism pe drumurile publice care are verificarea tehnica expirata, deoarece veti consecintele nu sunt deloc printre cele mai blande, ci dimpotriva. Pentru verificare itp nu veti pierde mai mult de 5 secunde, aceasta fiind trecuta pe certificatul de inmatriculare. Inspectia tehnica periodica se realizeaza din 2 in 2 ani daca un autoturism are maxim 10 ani, si in fiecare an dupa ce este implinit un deceniu de la iesirea masinii pe poarta fabricii.

