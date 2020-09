Just Eat Takeaway COO îl vede pe GrubHub mult mai bine poziționat, comparativ cu rivalii săi

Firma europeană de comandă a alimentelor Just Eat Takeaway.com NV consideră că GrubHub este mai bine poziționat decât rivalii săi pentru a prospera în Statele Unite, chiar dacă a fost împins pe locul trei, a declarat șeful său operațional pentru Reuters.

Compania de livrare de alimente a înregistrat o captare a terenurilor în ultimul an, în timp ce companiile se luptă pentru pozițiile de lider pe piață, spunând că trebuie să îi facă pe clienți să revină la aplicațiile lor.

Takeaway, cu sediul în Olanda, a făcut achiziția britanicului Just Eat, o companie mai mare decât ea, în ianuarie, iar firma combinată a convenit atunci, în iunie, să cumpere grupul american GrubHub cu 7,3 miliarde de dolari.

Achiziția GrubHub ar trebui finalizată în prima jumătate a anului 2021, iar compania este bine poziționată pentru a reuși, a declarat Joerg Gerbig, directorul operațional al Just Eat Takeaway, într-un interviu în birourile companiei din Berlin.

„GrubHub este profitabil. Cea mai mare piață de departe este New York.

Compania este deosebit de bine reprezentată pe Coasta de Est ”, a spus Gerbig.

Principalii rivali ai companiei, inclusiv Uber Eats, Deliveroo și Delivery Hero, sunt încă în pierdere.

Uber Technologies Inc, care însăși se uită la GrubHub, a declarat în iulie că va achiziționa Postmates Inc, oferindu-i o pondere de aproximativ 30% din piața livrărilor de alimente din SUA, urmărind DoorDash cu aproximativ 45% și lăsând GrubHub pe locul trei pe 23% .

Just Eat Takeaway a raportat că veniturile din prima jumătate a anului au crescut cu 44%, până la 1,03 miliarde de euro (1,22 miliarde de dolari), întrucât blocajul cauzat de coronavirus a dus la o creștere a comenzilor, deși pierderea sa netă a crescut la 158 de milioane de euro din cauza costurilor legate de achiziție de 152 de milioane de euro. Gerbig a declarat că, compania pune un accent mai mare pe înscrierea restaurantelor care își fac livrările proprii decât rivalii săi. „Dacă am livra mâncarea noi înșine, ca și alți participanți de pe piață, nu am deveni niciodată profitabili”, a spus el.

Gerbig nu se așteaptă ca livrările proprii ale companiei să devină profitabile pe continentul european din cauza costului ridicat al șoferilor, dar merită totuși să o facă, deoarece atrage mai multe restaurante și, prin urmare, clienți, către platformă.

El a spus că, compania nu intenționează să urmărească Delivery Hero și UberEats și să se extindă în livrarea de bunuri și produse alimentare de zi cu zi, deoarece acestea au marje atât de mici:

„Mă întreb cum o puteți face vreodată profitabilă”. Just Eat Takeaway caută, de asemenea, să descarce o acțiune minoritară pe care a achiziționat-o împreună cu Just Eat, în iFood din Brazilia: „Dacă se oferă prețul corect, suntem gata să vindem”, a spus Gerbig.