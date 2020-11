Futures-urile revin cu peste 1%, concentrându-se pe cursa Casei Albe

Contractele futures pe indicii bursieri americani au revenit luni după ce Wall Street a înregistrat cea mai puternică pierdere săptămânală din martie, în timp ce investitorii se pregăteau pentru o săptămână plină de evenimente, începând cu alegerile prezidențiale din SUA.

Participanții la piață anticipează tulburări comerciale pe termen scurt și schimbări majore de politici pe termen lung legate de impozite, cheltuieli guvernamentale, comerț și reglementări, în funcție de faptul dacă președintele Donald Trump sau provocatorul său democratic Joe Biden câștigă cursa de la Casa Albă.

Biden este înaintea sondajelor de opinie naționale, dar cursele sunt strânse în statele câmpului de luptă care ar putea înclina alegerile pentru Trump.

Analiștii au declarat că rezultatul cel mai probabil să agite piețele pe termen scurt nu ar fi deloc un rezultat imediat marți seară.

S&P 500 a încheiat vineri o săptămână turbulentă, la aproape șase săptămâni minime, vineri, deoarece rezultatele mega-capacităților tehnologice nu au reușit să impresioneze și cazurile de coronavirus în creștere în Statele Unite și Europa, precum și temerile privind alegerile contestate din SUA au diminuat apetitul pentru risc.

Concentrația săptămânii va fi, de asemenea, pe reuniunea politică de două zile a Rezervei Federale, raportul lunar de locuri de muncă și câștigurile de la aproximativ un sfert din companiile S&P 500, inclusiv producătorul de cipuri Qualcomm, producătorul auto General Motors și asigurătorul American International Group Inc.

La 06:30 a.m. ET, E-mini-urile Dow au crescut cu 477 de puncte, sau 1,81%, iar E-minis-urile S&P au crescut cu 55,5 puncte sau 1,55%.

Nasdaq 100 E-minis au crescut cu 135,25 puncte, sau 1,23% Apple Inc, Facebook Inc și Amazon.com Inc au crescut între 1% și 1,7% în tranzacționarea premarket după ce au scăzut brusc în sesiunea precedentă.