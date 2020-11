Buffett’s Berkshire pariază pe Big Pharma, investește în patru producători de medicamente

Berkshire Hathaway Inc, de la Warren Buffett, a declarat luni că a început să investească în acțiunile a patru mari producători de medicamente, mizând pe o industrie care ar putea beneficia atunci când lumea începe să iasă din pandemia de coronavirus.

Într-un dosar de reglementare care detaliază deținerile de acțiuni listate în SUA la 30 septembrie, Berkshire a dezvăluit 5,7 miliarde de dolari noi mize de asistență medicală, inclusiv mai mult de 1,8 miliarde de dolari fiecare în Abbvie Inc, Bristol-Myers Squibb Co, Merck & Co și 136 de milioane de dolari în Pfizer Inc.

Acțiunile producătorilor de medicamente au crescut la tranzacționarea după program. Semnalările de depozitare în care Buffett și managerii săi de portofoliu Todd Combs și Ted Weschler văd valoare. În mod normal, Buffett gestionează el însuși investițiile mari pentru portofoliul de acțiuni al Berkshire, în valoare de 245,3 miliarde USD.

„COVID-19 ne-a făcut să gândim diferit despre asistența medicală”, a spus James Armstrong, președintele Henry H. Armstrong & Associates din Pittsburgh, care deține acțiuni din Berkshire.

„Sectorul a devenit mai eficient pe măsură ce marile companii farmaceutice se asociază cu rivali mai mici și inventivi”, a adăugat Armstrong.

„Dar veți avea întotdeauna nevoie de companii cu scară largă pentru producție și distribuție, inclusiv vaccinuri cu aplicare globală.”

Berkshire nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. În al treilea trimestru, Berkshire a luat, de asemenea, o participație de 276 milioane dolari la compania de telefonie fără fir T-Mobile US Inc.

Acesta a vândut o participație de 1,3 miliarde de dolari la Costco Wholesale Corp, care a beneficiat de faptul că oamenii s-au aprovizionat cu produse alimentare și provizii pentru casă în timpul pandemiei și au redus participații în patru bănci: JPMorgan Chase, Wells Fargo, PNC și M&T. Miza în JPMorgan, unde Combs este director, a scăzut cu 96%.

Berkshire a cumpărat, de asemenea, mai multe acțiuni la magazinul Kroger, a vândut unele acțiuni la compania minieră Barrick Gold și a confirmat că a cumpărat mai multe acțiuni ale Bank of America, în timp ce își aranja miza Apple.

Pariul pentru sănătate este structurat similar cu pariul de peste 6 miliarde de dolari pe care Buffett l-a făcut pe cele mai mari patru companii aeriene din SUA.

Buffett a vândut participațiile companiei aeriene din Berkshire în aprilie, spunând că pandemia a schimbat industria și și-a făcut perspectivele incerte.