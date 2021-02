Reduceri de sute de lei la modele performante de vestiar metalic

Esti in cautarea unui vestiar metalic pentru firma ta? Desi aceasta piesa de mobilier te poate ajuta sa creezi un mediu de lucru organizat, alegerea sa poate reprezenta o sarcina dificila. Iata ce modele de calitate poti achizitiona la un pret redus!

Vestiar cu picioare si 8 usi color

Pretul pentru acest model este de 2.003,95 RON cu TVA inclus, fiind aplicata o reducere de 433,58 RON la costul initial. Structura vestiarului este realizata din tabla de otel profilata, de prima calitate si cu grosimea de 0,6 mm.

De asemenea, suprafata exterioara a fost tratata cu un strat intermediar de fosfat de fier, vopsire prin electrodepunere anacida si inca un strat de vopsea care sa asigure grosimea in orice punct. Acest lucru s-a facut prin uscarea intr-un cuptor la 180° Celsius.

Un alt tratament pe suprafata acestui vestiar metalic este cel ignifug. Rolul sau este de a oferi protectie la contactul cu focul si reprezinta o masura de siguranta suplimentara ideala impotriva incendiilor. In partea inferioara a vestiarului exista 4 picioare de 15 cm, care permit curatarea spatiului intr-un mod mai simplu si evitarea ruginii. Rezistenta materialului la coroziune este in conformitate cu normele A.S.T.M.B. 117.64 cu revizuiri.

Vestiar compartimentat cu 3 usi si bancuta

Acest vestiar metalic are o constructie robusta, ceea ce permite utilizarea lui pe o perioada mai indelungata de timp fara interventii. Dupa cum sugereaza si denumirea, exista o banca atasata, care permite relaxarea in momentele stresante. In interior, vestiarul dispune de o polita in partea superioara, impreuna cu un perete separator. Acesta este construit cu scopul delimitarii hainelor personale de cele de lucru.

Produsul are dimensiunile de 1200x700x2200 mm, fiind fabricat in Romania. Costul de achizitie este de 1.934,93 RON cu TVA, fiind aplicata o reducere de 510,31 RON. Pe langa beneficiile standard, vestiarul poate fi echipat la cerere cu acoperis inclinat, picioare metalice aplicate prin sudura H120 mm sau cheie Master. Culoarea sa este gri, insa poti vopsi usile si in alte nuante, cum ar fi crem, rosu, albastru sau verde.

Vestiar cu inchidere dedicata si 30 de casete

Usile acestui vestiar metalic sunt dublu ranforsate si dotate cu gauri de ventilatie in partea superioara si cea inferioara. Pe langa asta, exista fante de aerisire in acoperis, care permit o buna circulatie a aerului. Balamalele interne sunt antiefractie si au perimetrul frontal rotunjit, cu raza de 6mm. In plus, exista nervuri longitudinale amplasate pe laterale si pe usi, pentru o rigidizare sporita.

Sistemul de inchidere este prin incuietoare cilindrica cu cheie dubla, existand inca un maner din metal blocabil langa acesta. Totusi, se poate utiliza si inchiderea in 3 puncte, prin cifru mecanic sau cu moneda.

O alta optiune este sa adaugi un maner antiefractie sau un maner cu inchidere din 2 miscari. Produsul costa 4.117,39 RON cu TVA, fiind redus cu 599,76 RON. Acesta este fabricat in Italia si are garantia valabila timp de 24 de luni, fiind livrat in stare asamblata.

De ce sa achizitionezi un vestiar metalic?

Mobilierul metalic este esential in orice companie, deoarece acesta permite depozitarea uniformelor si a bunurilor personale, asigurand in acelasi timp un nivel de securitate ridicat. Alege Viamond – magazin de birotica si papetarie online si te poti bucura de modelele prezentate mai sus la preturi reduse!