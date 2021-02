RyanAir lansează peste 700 de rute pentru iarna 2021/22, inclusiv destinațiile cu soare, de sky sau oraș

Ryanair, compania aeriană nr.1, a lansat astăzi (11 februarie) programul de iarnă 21/22, acoperind cele mai populare destinații pentru călătoriile care decolează de la sfârșitul lunii octombrie. Oferind peste 700 de rute prin rețeaua Ryanair – și alte destinații care urmează să fie lansate în următoarele săptămâni – soarele de iarnă este locul unde se află în 2021. Întotdeauna popular printre clienții săi, Ryanair a lansat rute către Ciprul însorit, Gran Canaria, Insulele grecești, Sicilia și Malaga pentru iarna ’21 și schiorii avizi care au pierdut excursia pe pârtii își pot pune schiurile în funcțiune cu destinații populare precum Torino, Milano și Salzburg, care vor întâmpina vizitatori din nou în iarna viitoare. În plus față de soarele și schiurile de iarnă, clientul poate rezerva și vacanțe de iarnă la Lisabona, Paris, Veneția și multe altele. După ce ați pierdut sărbătorile și pauzele de weekend în 2020, o combinație eclectică de destinații este oferită de Ryanair în această iarnă, care cuprinde vacanțe pe plajă, city break-uri, hotspoturi culturale și culinare. Pentru a sărbători lansarea programului de iarnă Ryanair ’21 / 22, Ryanair a lansat o vânzare de locuri cu tarife disponibile de la 29,99 € pentru călătoriile din octombrie ’21 – martie ’22, disponibile pentru rezervare pe site-ul Ryanair.com doar până la miezul nopții, duminică 14 februarie 2021.

Directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, a spus:

„Deși credem că lansarea cu succes a vaccinului îi va vedea pe europeni bucurându-se de locurile lor preferate în această vară, Ryanair dorește să ofere clienților mai multe opțiuni și ceva de așteptat, indiferent dacă aceasta este o pauză pentru a ne reuni cu prietenii și familia în iulie sau o escapadă la soare de iarnă către insulele grecești însorite în noiembrie. Cu 20 de locuri în vânzare pentru peste 700 de rute și alte destinații care vor fi lansate în următoarele săptămâni, clienții pot rezerva acum o escapadă de iarnă până la sfârșitul lunii martie 2022, întotdeauna la cele mai mici tarife.

Am adăugat orașele favorite Barcelona, ​​Malta și Marrakech pe lista destinațiilor din acest an și, pentru a sărbători, am lansat o vânzare de locuri cu tarife uimitoare disponibile de la doar 29,99 EUR pentru călătorii din octombrie 2021 până la sfârșitul lunii martie 2022, care trebuie să fie rezervate înainte de miezul nopții duminică, 14 februarie 2021. Deoarece aceste tarife uimitoare sunt cumpărate rapid, clienții ar trebui să se conecteze pe site-ul companiei aeriene ”.