Acțiunile asiatice au scăzut, întrucât o rătăcire de pe piețele globale de obligațiuni a scăzut randamentele și a înspăimântat investitorii

Acțiunile asiatice au scăzut cel mai mult în nouă luni, vineri, întrucât o rătăcire de pe piețele globale de obligațiuni a scăzut randamentele și a înspăimântat investitorii, pe fondul temerilor că pierderile mari suferite ar putea declanșa vânzarea dificilă a altor active.

Starea de spirit sumbră va reverbera pe piețe, contractele futures europene și americane erau o mare de roșu. Eurostoxx 50 futures a pierdut 1,7%, în timp ce futures-urile pentru DAX-ul german și cele pentru FTSE din Londra au scăzut cu 1,3% fiecare.

Cel mai amplu indice MSCI al acțiunilor Asia-Pacific în afara Japoniei a scăzut cu peste 3% la cel mai scăzut nivel de o lună, cea mai abruptă pierdere procentuală de o zi din mai 2020.

Pentru săptămână, indicele a scăzut cu mai mult de 5%, cel mai rău nivel săptămânal din martie anul trecut, când pandemia de coronavirus a stârnit temerile unei recesiuni globale.

Scara vânzării a determinat banca centrală a Australiei să lanseze o operațiune de cumpărare de obligațiuni surpriză pentru a încerca revenirea.

Randamentele biletului de trezorerie pe 10 ani s-au redus la 1,538% de la un maxim de un an de 1,614%, dar au crescut încă cu 40 de puncte de bază uimitoare pentru luna în cea mai mare mișcare din 2016.

“Randamentele obligațiunilor ar putea crește în continuare pe termen scurt, deși vânzarea obligațiunilor generează mai multe vânzări de obligațiuni”, a spus Shane Oliver, șeful strategiei de investiții la AMP.

„Cu cât aceasta continuă mai mult, cu atât este mai mare riscul unei corecții mai severe pe piețele de acțiuni, dacă actualizările câștigurilor se luptă să țină pasul cu creșterea randamentelor obligațiunilor.”

Piețele acopereau riscul unei creșteri anterioare a ratei de la Federal Reserve, chiar dacă oficialii din această săptămână au promis că orice mișcare va fi lungă în viitor.

La ora actuală, prețurile futures ale fondurilor Fed sunt aproape în totalitate pentru o creștere de la 0,25% până în ianuarie 2023, în timp ce Eurodolarii au redus-o pentru iunie 2022.

Chiar și gândul la un eventual sfârșit al banilor foarte ieftini a trimis fiori pe piețele globale de acțiuni, care au atins în mod regulat maxime record și au extins evaluările.

„Trecerea cu venituri fixe se transformă într-o fază mai letală pentru activele riscante”, spune Damien McColough, șeful strategiei Westpac privind ratele.

„Creșterea randamentelor a fost mult timp văzută ca o poveste de îmbunătățire a așteptărilor de creștere, dacă este ceva care acoperă activele riscante, dar mișcarea de peste noapte a inclus în special o creștere abruptă a ratelor reale și o aducere înainte a așteptărilor de ridicare a Fed.”

Nikkei din Japonia a pierdut 3,7%, iar cipurile chinezești s-au alăturat retragerii cu o scădere de 2,5%.

Peste noapte, Dow a scăzut cu 1,75%, în timp ce S&P 500 a pierdut 2,45% și Nasdaq cu 3,52%, cel mai mare declin din aproape patru luni pentru indicele tech-heavy.

Dragii tehnici au suferit cu toții, Apple Inc, Tesla Inc, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp și Microsoft Corp fiind cele mai mari atracții.

Toate acestea au ridicat importanța datelor cu privire la consumul personal din SUA, care urmează să vină mai târziu, care include una dintre măsurile de inflație favorizate de Fed.

Inflația de bază este de așteptat să scadă până la 1,4% în ianuarie, ceea ce ar putea ajuta la calmarea anxietății pieței, dar orice surpriză ascendentă ar accelera probabil scăderea obligațiunilor.

Creșterea randamentelor trezoreriei a provocat, de asemenea, reduceri pe piețele emergente, care se temeau că randamentele mai bune oferite în Statele Unite ar putea atrage fonduri.

Valute favorizate pentru tranzacții, toate au suferit, inclusiv reala din Brazilia, lira turcească și randul sud-african.

Fluxurile au ajutat la creșterea dolarului SUA mai larg, indicele dolarului crescând la 90,371. De asemenea, a câștigat pe yenul cu randament scăzut, atingând pe scurt cel mai ridicat nivel din septembrie, la 106,42. Euro a redus atingerea la 1,2152 dolari.

Creșterea randamentelor a afectat aurul, care nu oferă rentabilitate fixă, și l-a dus până la 1.760,8 dolari pe uncie de la maximul săptămânii, în jur de 1.815 dolari.

Cu toate acestea, analiștii de la ANZ au fost mai agresivi în privința perspectivelor.

“Ne așteptăm acum că inflația SUA va atinge 2,5% anul acesta”, au spus ei într-o notă. „Combinat cu deprecierea suplimentară a dolarului american, vedem valoarea justă a aurului la 2.000 USD / uncie în a doua jumătate a anului.”

Prețurile petrolului au scăzut cu un dolar și se așteaptă o mai mare ofertă.

Produsul brut american a scăzut cu 67 de cenți la 62,86 dolari pe baril, iar Brent a pierdut, de asemenea, 67 de cenți la 66,21 dolari.