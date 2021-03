De ce este cel mai bine sa alegi cazare in regim hotelier pentru vacanta ta?

Fie ca te gandesti la o vacanta pentru un weekend sau un sejur, primul lucru pe care il vei face este sa alegi un loc in care sa te cazezi. Va trebui sa alegi intre apartamente in regim hotelier si alte tipuri de cazare, asa cum sunt vilele si pensiunile. Sunt mai multe motive pentru care, cazarea in regim hotelier este cea mai buna alegere.

Conditiile de cazare sunt mai bune

Conditiile de cazare conteaza foarte mult, dar de obicei sunt raportate la preturi. Cu cat pretul este mai mare, cu atat conditiile de cazare sunt mai bune. Acest aspect este foarte diferit la cazarea in regim hotelier, unde ai si preturi foarte bune, dar te bucuri si de conditii excelente. De obicei, cazarea in regim hotelier are loc in apartamente sau studiouri in care ai si bucataria inclusa. Acest lucru inseamna ca te poti caza cu mai multi prieteni in acelasi loc, ceea ce aduce beneficii considerabile, in ceea ce priveste confortul, dar si in ceea ce priveste pretul.

Pretul

Hotelurile sunt mult mai scumpe, mai ales atunci cand este vorba de o familie sau un grup de calatori. Mai mult, apartamentele ofera mai mult spatiu pentru copii si o bucatarie pentru pregatirea meselor. Apartamentele in regim hotelier, asa cum sunt si cele de pe https://www.mrg.apartments/, ofera cele mai bune conditii la doar o parte din pretul unui hotel.

Check-in devreme, check-out tarziu si depozitare de bagaje

Pentru a asigura cea mai buna flexibilitate, oaspetii se vor putea bucura de check-out tarziu sau check-in devreme gratuit, dar si de spatiu de stocare pentru bagaje atunci cand aleg sa faca check-out in timpul programului standard de lucru, dar au nevoie de un loc in care sa isi lase bagajele pana cand pleaca acasa.

Toate apartamentele inchiriate in regim hotelier sunt atent ingrijite. Companiile care le inchiriaza se ocupa de ele ca si cand ar fi propria casa. Datorita intretinerii constante, oaspetii primesc un serviciu de nivel inalt, care este echivalent, daca nu chiar mai bun, cu cel al unui hotel, in ceea ce priveste raportul calitate-pret.

Confidentialitate

Intimitatea poate fi o problema atunci cand te cazezi intr-un hotel, in timp ce apartamentele iti permit sa te comporti ca proprietar de casa, iar intimitatea este garantata.

Suport 24h

Fiecare oaspete este asistat personal prin telefon sau e-mail in cazul in care are nevoie de sfaturi despre restaurante, muzee sau excursii si nu se percepe nimic suplimentar. Acest serviciu este similar cu cel al hotelurilor, unde gasesti mereu pe cineva la receptie care sa te indrume.

Curatenie

Apartamentele in regim hotelier sunt curatate in mod regulat de personal de incredere si sunt verificate inainte de a te caza, astfel incat toate conditiile sa fie foarte bune.

Fara costuri suplimentare

Cand rezervi un spatiu de cazare, vei primi un e-mail de confirmare cu toate detaliile si costurile, ceea ce inseamna ca nu vei avea nicio surpriza si nici costuri ascunse atunci cand ajungi in apartamentul inchiriat.