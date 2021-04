Celulele umane crescute în embrioni de maimuță declanșează dezbateri etice

Un studiu a confirmat că embrionii maimuțelor care conțin celule umane au fost fabricate într-un laborator.

Cercetarea, realizată de o echipă SUA-China, a stârnit dezbateri noi despre etica unor astfel de experimente.

Oamenii de știință au injectat celule stem umane – celule care au capacitatea de a se dezvolta în multe țesuturi diferite ale corpului – în embrioni macaci.

Embrionii în curs de dezvoltare au fost studiați timp de până la 20 de zile.

Alți așa-numiți embrioni de specii mixte sau himere au fost produse în trecut, cu celule umane implantate în embrioni de oi și porci.

Oamenii de știință au fost conduși de prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte de la Institutul Salk din SUA, care, în 2017, a contribuit la realizarea primului hibrid om-porc.

Lucrarea lor ar putea deschide calea în abordarea deficitului sever de organe transplantabile, precum și ar putea ajuta la înțelegerea mai multă despre dezvoltarea umană timpurie, progresia bolii și îmbătrânirea, a spus el.

„Aceste abordări himerice ar putea fi cu adevărat foarte utile pentru avansarea cercetării biomedicale nu doar în cea mai timpurie etapă a vieții, ci și în cea mai recentă etapă a vieții.”

El a susținut că studiul, publicat în revista Cell, a îndeplinit orientările etice și legale actuale.

„În cele din urmă, efectuăm aceste studii pentru a înțelege și a îmbunătăți sănătatea umană”, a spus el.

Provocări etice

Cu toate acestea, unii oameni de știință și-au exprimat îngrijorarea cu privire la experiment, argumentând că, deși embrionii din acest caz au fost distruși la 20 de zile, alții ar putea încerca să ducă lucrarea mai departe.

Aceștia fac apel la dezbaterea publică cu privire la implicațiile creării unei himere parțiale / parțial neumane.

Comentând cercetarea, dr. Anna Smajdor, lector și cercetător în etică biomedicală la Facultatea de Medicină Norwich de la Universitatea din East Anglia, a declarat că reprezintă „provocări etice și juridice semnificative”.

Ea a adăugat: „Oamenii de știință din spatele acestei cercetări afirmă că acești embrioni himerici oferă noi oportunități, deoarece„ nu suntem în măsură să realizăm anumite tipuri de experimente la oameni ”. Dar dacă acești embrioni sunt sau nu umani este sub semnul întrebării.”

Prof. Julian Savulescu, director al Oxford Uehiro Center for Practical Ethics și codirector al Wellcome Center for Ethics and Humanities, Universitatea din Oxford, a declarat că cercetarea „deschide cutia Pandorei către himerele umane-neumane”.

El a adăugat: „Acești embrioni au fost distruși la 20 de zile de dezvoltare, dar este doar o chestiune de timp înainte ca himerele umane-neumane să fie dezvoltate cu succes, poate ca o sursă de organe pentru oameni. Acesta este unul dintre obiectivele pe termen lung ale acestei cercetare.”

Sarah Norcross, directorul Progress Educational Trust, a declarat că, deși se fac „progrese substanțiale” în cercetarea embrionilor și a celulelor stem, care ar putea aduce beneficii la fel de substanțiale, „există o nevoie clară de discuții publice și dezbateri cu privire la etica și reglementarea provocării ridicate ”.