Parcul Herăstrău din București, un simbol al capitalei românești, a intrat într-un amplu proces de restaurare a aleilor sale, după ce mai multe zone au fost sever afectate de prăbușirea malurilor lacului. Lucrările de restaurare sunt necesare pentru a asigura siguranța vizitatorilor și pentru a îmbunătăți aspectul acestui parc istoric, al cărui teren se apropie de o sută de ani.

Aleile din Parcul Herăstrău intră în reabilitare. Proiect în două etape și investiții suplimentare

De-a lungul anilor, Parcul Herăstrău a fost expus unei serii de evenimente meteorologice extreme, ceea ce a condus la deteriorarea treptată a infrastructurii sale, inclusiv aleile din interiorul parcului. Recent, au fost identificate zone critice, mai ales între Clubul de Volei și Zona Pescarilor, unde prăbușirea malului lacului a creat un real pericol pentru siguranța celor care vizitează acest loc.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat că aceste lucrări de securitate sunt „o intervenție necesară și așteptată de mult timp de toți cei care frecventează parcul.” Autoritățile locale au inițiat deja măsuri temporare de siguranță, dar acestea vor fi urmate de un proiect mai amplu de consolidare a malurilor, care va demara în perioada următoare.

Investiții în siguranță și estetica parcului

Pe lângă lucrările de restaurare a aleilor, proiectul include și modernizarea sistemului de iluminat al parcului, astfel încât Herăstrău să devină un spațiu sigur și primitor și pe timp de noapte. „Estimăm că începând cu luna octombrie, vom putea lansa acest proiect complex. Vrem ca Parcul Herăstrău să fie la standarde europene de siguranță și frumusețe”, a explicat Bujduveanu.

Lucian Judele, administratorul orașului, a confirmat că procesul de restaurare va avea loc în două etape: prima etapă va dura din octombrie 2025 până în aprilie 2026, iar a doua va începe în toamna anului 2026. „Obiectivul nostru este ca până în 2026, Parcul Herăstrău să rivalizeze cu parcurile din capitalele europene”, a mai adăugat Judele.

Lucrări de întreținere continuă

În afară de lucrările de consolidare a infrastructurii, autoritățile locale au inițiat și acțiuni de curățare și igienizare în cel mai mare parc din capitală. Este esențial ca Parcul Herăstrău să rămână un mediu curat și plăcut, propice activităților recreative.

Acest efort de restaurare și întreținere va continua pe parcursul anului 2026, astfel încât vizitatorii să aibă parte de o experiență plăcută și sigură. Parcul Herăstrău, cu aleile sale pitorești și frumusețea naturală, este nu doar un loc de relaxare, ci și un adevărat centru de viață socială pentru bucureșteni.

Restaurarea Parcului Herăstrău nu este doar un proiect de infrastructură, ci și o investiție în bunăstarea comunității. Parcul oferă o varietate de activități recreative, de la plimbări relaxante, la sporturi nautice, picnic-uri și evenimente culturale. Odată cu renovarea, se așteaptă ca numărul vizitatorilor să crească semnificativ, ceea ce va aduce beneficii economice zonei din jurul parcului.

Într-o lume în care spațiile verzi devin din ce în ce mai rare, restaurarea Parcului Herăstrău se aliniază cu tendințele globale de a păstra și îmbunătăți infrastructura de recreere. Proiectul ambițios va transforma parcarea, nu doar din punct de vedere estetic, ci și ecologic, prin implementarea unor soluții durabile de gestionare a peisajului și a resurselor naturale.

Pe lângă aspectul de restaurare fizică, este important ca autoritățile locale să promoveze conștientizarea ecologică, educând vizitatorii despre importanța protejării mediului și a menținerii curățeniei în spațiile publice. Aceasta nu doar că va încuraja un comportament responsabil, ci va contribui și la crearea unei comunități mai unite și conștiente de mediul înconjurător.

Herăstrău este mai mult decât un simplu parc; este o parte esențială a identității culturale și sociale a Bucureștiului. Cu aceste lucrări de restaurare în desfășurare, viitorul Parcului Herăstrău se conturează ca un spațiu modern, sigur și atrăgător pentru toți cetățenii. Autoritățile locale continuă să arate angajament și seriozitate în privința protejării acestui loc emblematic, care a fost și va rămâne o destinație de top pentru toți bucureștenii.