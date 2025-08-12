În Statele Unite, inteligența artificială (IA) a trecut rapid de la statutul de inovație tehnologică la instrument folosit zilnic de milioane de oameni. Datele recente arată o creștere accelerată a adopției, însă nu lipsesc nici reticențele, temerile și… utilizările ascunse. În timp ce unii o privesc ca pe un sprijin valoros pentru eficiență și productivitate, alții ezită să o folosească deschis, mai ales la locul de muncă.

De ce americanii folosesc inteligența artificială… dar nu vor să recunoască

Un sondaj realizat de YouGov în martie arată că 56% dintre americani folosesc deja instrumente de IA, iar 28% dintre aceștia le utilizează cel puțin săptămânal. Doar 31% nu au avut deloc contact cu această tehnologie, iar tinerii sub 30 de ani sunt mult mai predispuși să o folosească decât cei mai în vârstă.

Cu toate acestea, entuziasmul nu este generalizat. Cercetările arată că 54% dintre respondenți se simt precauți în privința IA, 47% sunt îngrijorați, iar 17% afirmă că sunt copleșiți de ritmul avansului tehnologic — în creștere față de 11% cu patru luni înainte.

Un studiu Pew Research confirmă discrepanța dintre percepția publicului și cea a specialiștilor: 56% dintre experții în IA cred că impactul asupra SUA va fi pozitiv în următoarele două decenii, dar doar 17% dintre cetățenii obișnuiți împărtășesc această opinie. În timp ce 47% dintre experți sunt mai entuziasmați decât îngrijorați, doar 11% dintre americani simt la fel.

Utilizare secretă la locul de muncă și beneficii măsurabile

Raportul StudyFinds relevă că 20% dintre americani folosesc IA la job, însă pe ascuns. Domeniile în care este cel mai des folosită variază de la marketing și suport clienți la analiză de date și design. Un studiu Talker Research arată că 90% dintre respondenți au folosit IA și în scop personal, și profesional, de obicei începând mai întâi acasă.

Mulți preferă să nu recunoască, fie pentru că organizațiile lor nu au politici oficiale, fie din teama că tehnologia va fi percepută negativ. Cu toate acestea, 77% dintre respondenți spun că IA le crește încrederea în munca depusă, iar 75% cred că îi ajută să concureze cu firme mai mari. În medie, utilizatorii „tacți” economisesc 13 ore pe săptămână și reduc costurile cu 4.739 de dolari lunar, iar utilizatorii zilnici ajung la economii de 5.038 de dolari pe lună.

Totuși, există și riscuri de imagine: 19% cred că încrederea clienților ar scădea dacă aceștia ar afla că folosesc IA, iar 18% au primit deja plângeri directe.

Investiții masive pe termen scurt, dar impact neuniform

Potrivit McKinsey, 92% dintre companii plănuiesc să investească mai mult în IA în următorii trei ani, dar doar 1% consideră că au integrat complet aceste tehnologii în procesele lor. Potențialul este uriaș: McKinsey estimează până la 4,4 trilioane de dolari în creștere de productivitate.

Beneficiile nu sunt însă distribuite uniform. Centrul Bipartizan de Politică a constatat că IA aduce câștiguri mai vizibile în rândul angajaților mai puțin calificați, în timp ce, în anumite contexte, poate să nu aibă efect sau chiar să scadă productivitatea.

În același timp, un sondaj PwC arată că 88% dintre directorii de top intenționează să mărească bugetele pentru IA în următoarele 12 luni, ceea ce sugerează că tehnologia va deveni tot mai prezentă în activitatea zilnică a companiilor.

Pe măsură ce IA se integrează în tot mai multe aspecte ale vieții și muncii, provocarea rămâne găsirea unui echilibru între beneficiile incontestabile și riscurile percepute, pentru a transforma această revoluție tehnologică într-un avantaj real pentru economie, organizații și oameni.