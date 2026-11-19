Newsweek România estimează că încălzirea unei case cu gaze ar putea costa între 4.000 și 5.900 de lei în cele cinci luni ale iernii 2026-2027, folosind 0,31 lei/kWh ca preț de calcul. Pentru clienții casnici care nu sunt preluați de un furnizor de ultimă instanță, OUG nr. 12/2026 cere însă facturarea la valoarea mai mică dintre prețul din contract și un preț calculat lunar, nu stabilește un plafon fix de 0,31 lei/kWh.

Diferența dintre o locuință care folosește gazul doar la aragaz și una încălzită cu gaze vine în primul rând din consum. Platforma Compară Piața folosește ca repere orientative 120 de metri cubi pe an pentru gătit și 1.200 de metri cubi pe an pentru o casă de aproximativ 120 de metri pătrați încălzită cu gaze. Acestea nu sunt consumuri medii măsurate și nu arată cât va consuma o anumită locuință într-o lună de iarnă.

Cât ar costa gazul folosit la aragaz și la încălzire

Contorul arată metri cubi, dar prețul gazelor se aplică la energia consumată, măsurată în kWh. Potrivit formulei explicate de ANRE, metri cubi consumați se înmulțesc cu puterea calorifică a gazului din perioada facturată, înscrisă pe factură. Pentru exemplele de mai jos, 10,5 kWh pentru un metru cub este doar o valoare aproximativă, nu coeficientul folosit la toate facturile.

La prețul ipotetic de 0,31 lei/kWh, cu TVA, diferența dintre cele două moduri de folosire a gazului ar arăta astfel:

Doar aragaz: 10 metri cubi într-o lună, echivalentul mediei lunare a reperului de 120 de metri cubi pe an, înseamnă aproximativ 105 kWh și 32,55 lei.

Încălzirea unei case: 350 de metri cubi într-o lună rece, consum aflat în intervalul estimat de Newsweek România pentru o casă, înseamnă aproximativ 3.675 kWh și 1.139,25 lei.

Aceste sume nu sunt facturi promise. Consumul unei case crește în lunile reci, iar prețul de 0,31 lei/kWh este aici o ipoteză de calcul. Pentru factura reală se folosesc consumul, puterea calorifică și prețul aplicat clientului în luna respectivă.

Prețul din contract poate coborî factura

OUG nr. 12/2026 se aplică gazelor consumate de clienții casnici din 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027. Guvernul a emis ordonanța la 5 martie, aceasta a fost publicată la 9 martie, iar articolul despre calculul prețului a fost modificat la 26 martie 2026. Prețul calculat lunar cuprinde costul de achiziție al gazului, furnizarea, tarifele reglementate și taxele.

Dacă prețul din contract este mai mic decât cel rezultat din formula ordonanței, furnizorul îl facturează pe cel din contract. E.ON descrie aceeași regulă pentru clienții săi. ENGIE afișa, între 18 și 23 noiembrie 2026, în oferta Celsius pentru asociațiile de proprietari, un preț final de 0,27323 lei/kWh, aplicabil până la 31 martie 2027. Oferta arată de ce calculul făcut automat la 0,31 lei/kWh poate fi mai mare decât suma datorată la un preț contractual mai mic.

Clienții casnici preluați de un furnizor de ultimă instanță sunt exceptați de la comparația cu prețul contractual: lor li se aplică prețul stabilit după formula ordonanței.

Factura arată ce intră în calcul

ANRE arată că factura cuprinde consumul în metri cubi, echivalentul în kWh sau MWh, indexurile și puterea calorifică folosită la transformare. Pentru estimarea unei facturi de iarnă, consumurile din facturile aceleiași locuințe oferă un reper mai apropiat decât media anuală împărțită la 12 luni. Valoarea de 10,55 kWh pentru un metru cub folosită în estimarea Newsweek România este tot o ipoteză; coeficientul de pe factură poate fi diferit.

Perioada prevăzută de OUG nr. 12/2026 se încheie la 31 martie 2027. Orice calcul pentru consumul de după această dată va depinde de regulile și de prețurile aplicabile atunci.