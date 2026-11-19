Un studiu făcut de CITR, companie din Impetum Group, arată că peste 8.300 de firme din România au active mai mari de 5 milioane de lei și riscă mult să nu își plătească obligațiile. Pentru salariații și furnizorii acestor firme, cifra arată un risc pentru salarii și facturi, nu că plățile au fost deja oprite.

Datele prezentate la 19 noiembrie 2026 arată că 20.931 de firme din acest grup au dificultăți financiare, aproape 45% din totalul luat în calcul de CITR. Dintre ele, 12.627 au încă perspective de restructurare, iar peste 8.300 sunt în categoria cu risc ridicat de neplată.

Riscul de neplată nu înseamnă salarii deja restante

O firmă din categoria cu risc poate ajunge să aibă probleme la plata salariilor, a facturilor către furnizori sau a altor obligații. Clasificarea nu arată însă că fiecare dintre aceste plăți a întârziat. Nici nu înseamnă că pentru toate firmele a început o procedură de insolvență.

Într-un raport din 2025, CITR descria o categorie apropiată, numită „insolvență iminentă”, drept firme cu probleme financiare grave care încă funcționează. Acea explicație privea raportul de atunci; nu stabilește singură definiția folosită pentru cele peste 8.300 de firme din datele prezentate acum.

Un reprezentant CITR a vorbit separat, în 2026, despre 21.000 de angajați și datorii de 37 de miliarde de lei într-un grup de firme din agricultură. Cifrele privesc acel grup, nu toate companiile din România încadrate acum la risc ridicat.

Rapoartele mai vechi au folosit alte grupuri de firme

Pentru începutul anului 2024, CITR a analizat 43.241 de companii pe care le numea „de impact”. Dintre acestea, 8.190 erau încadrate la insolvență iminentă, iar 10.303 la firme care puteau fi restructurate.

În octombrie 2025, CITR a raportat 8.749 de companii în categoria de insolvență iminentă, pe baza datelor pentru anul 2024. Studiul se referea la 45.064 de firme cu active de peste un milion de euro. Noua cifră, de peste 8.300, se referă la firme care au active mai mari de 5 milioane de lei, iar diferența față de 8.749 nu spune singură dacă riscul a crescut sau a scăzut.

Procentul de aproape 45% nu privește toate firmele din țară

Procentul se referă la companiile din grupul analizat de CITR, nu la fiecare firmă din România. Într-o prezentare publică din 2026, un reprezentant CITR a descris un studiu bazat pe bilanțurile din 2025, care selecta 47.000 de companii. Acestea cumulau peste 80% din vânzările firmelor, peste 80% din datorii și peste 60% din angajați.

Grupul de 47.000 de companii nu trebuie folosit automat ca bază de calcul pentru procentul prezentat la 19 noiembrie. Cifra nouă este descrisă prin pragul activelor de peste 5 milioane de lei, iar studiile mai vechi au prezentat grupurile analizate în alți termeni.