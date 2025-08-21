McDonald’s a anunțat o scădere a prețurilor la mesele combo, o mișcare strategică destinat să recâștige clienții care sunt preocupați de costuri și care au fost afectați de creșterea prețurilor alimentelor. Această decizie vine pe fondul unei inflații crescute și al unui climat economic incert care a determinat mulți consumatori să își regândească bugetele pentru mese.

Potrivit unor documente interne citate de Wall Street Journal, compania și francizații săi din Statele Unite s-au angajat să mențină prețurile a opt combo-uri populare cu 15% mai mici decât suma elementelor individuale de pe meniu. Acest lucru se va aplica la produse celebre precum Big Mac, Chicken McNuggets și Egg McMuffin.

McDonald’s reduce prețurile la mesele combo. O reacție la criza economică

Prețurile alimentelor au crescut considerabil în ultimii ani, iar McDonald’s nu a fost scutit de critici pentru unele preparate care au devenit extrem de scumpe. La unele locații, mesele au depășit suma de 18 dolari, iar Joe Erlinger, președintele operațiunilor McDonald’s din SUA, a abordat acest subiect într-o scrisoare deschisă, subliniind că acest preț ridicat este o excepție, nu o regulă.

Recent, vânzările din SUA au revenit la un nivel de creștere după două trimestre consecutive de scădere, dar traficul a fost inegal. Datele de la firma de analiză Placer au arătat că oferte precum Snack Wraps la prețul de 2,99 dolari, relansate vara aceasta după o absență de mai bine de un deceniu, au determinat o creștere procentuală semnificativă a numărului de clienți în primele trei zile. Executivii speră că mesele combo la prețuri mai mici vor genera o reacție similară pe o scară mai largă.

Detalii despre noile prețuri

Conform informațiilor furnizate de Wall Street Journal, un combo de 10 dolari ar putea scădea la 8,50 dolari sub noua politică de prețuri, iar această modificare este programată să înceapă în septembrie și să continue până la începutul anului 2026. De asemenea, McDonald’s plănuiește oferte limitate în timp, care includ sandvișuri de mic dejun la prețul de 5 dolari și mese Big Mac sau McNugget la 8 dolari.

„Clienții ne spun că au nevoie de mai multă valoare și accesibilitate în fiecare zi, care definesc marca McDonald’s”, a declarat Erlinger într-un mesaj intern. Compania a promis că va sprijini francizații în acoperirea pierderilor generate de mesele combo la prețuri reduse și va contribui, de asemenea, la marketingul acestor oferte. Aceste campanii readuc în atenție marca „Extra Value Meal”, care a fost introdusă pentru prima dată în 1991.

Schimbările comportamentale ale consumatorilor

Recent, executivii au informat investitorii că clienții cu venituri reduse aleg mai des să mănânce acasă, în timp ce consumatorii cu venituri mai mari au crescut numărul vizitelor la McDonald’s. „Cel mai important factor care definește percepția generală a consumatorilor cu privire la valoarea McDonald’s este tabloul cu meniul”, a spus CEO-ul Chris Kempczinski într-un apel recent.

În plus, McDonald’s a investit resurse considerabile în legături promoționale, inclusiv colaborări cu Minecraft pentru Happy Meals și parteneriate cu trupe populare precum BTS, pentru a se menține relevant din punct de vedere cultural. Totuși, lanțul de restaurante își pune acum speranțele că reducerea prețurilor la mesele combo va reaminti clienților de ceea ce i-a adus inițial în restaurantele sale.

Reacțiile clienților și perspectivele pentru viitor

Decizia McDonald’s de a reduce prețurile este primită cu o reacție mixtă din partea clienților. Mulți clienți salută inițiativa ca fiind binevenită, mai ales în contextul în care bugetele lor sunt afectate de creșterea prețurilor. Alții, însă, își exprimă îngrijorarea cu privire la sustenabilitatea acestor prețuri reduse. “Sper că asta nu va afecta calitatea mâncării pe care o iubim”, a spus un client din New York.

Specialiștii din domeniul marketingului și ai industriei alimentare subliniază că măsurile luate de McDonald’s reflectă o adaptare necesară la nevoile și așteptările clienților. Aceste schimbări pot contribui la revigorarea vânzărilor și atragerea unei baze mai mari de clienți.

McDonald’s va trebui, totuși, să monitorizeze îndeaproape răspunsul pieței la aceste modificări de preț și să fie pregătit să-și ajusteze strategiile în funcție de reacțiile clienților și condițiile economice. De asemenea, va trebui să acorde atenție eficienței campaniilor sale de marketing pentru a maximiza impactul noilor oferte.

Promovarea valorilor de brand

McDonald’s își propune să reamintească consumatorilor nu doar de mâncarea delicioasă pe care o oferă, ci și de valorile brandului său. Oferind mese combo la prețuri mai accesibile, compania speră să îmbunătățească experiența clientului și să reînnoade relația cu consumatorii care poate a fost afectată de prețurile mai mari.

Această strategie nu se limitează doar la reducerea prețurilor, ci și la o comunicare mai deschisă și transparentă cu clienții. Este un moment vital pentru McDonald’s, iar execuția corectă a acestor schimbări ar putea avea un impact profund asupra viitorului companiei în industria alimentară.

Provocările care mai rămân

Chiar și cu aceste ajustări, McDonald’s se află într-un peisaj competitiv unde alte lanțuri de fast food își îmbunătățesc constant oferta. Întrebările legate de cum va reacționa McDonald’s la competiție, cum ar fi Burger King și Wendy’s, vor fi cruciale. În plus, sustenabilitatea și responsabilitatea socială devin din ce în ce mai importante pentru consumatori, iar McDonald’s va trebui să se adapteze la aceste așteptări.

În concluzie, reducerea prețurilor la mesele combo reprezintă o manevră importantă pentru McDonald’s, dar provocările rămân. Cum se va adapta compania și care va fi impactul pe termen lung al acestor schimbări va fi important de urmărit în perioada următoare.