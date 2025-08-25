Prețurile la carburanți pe 25 august 2025. Luni, 25 august 2025, șoferii din România au regăsit în mare parte aceleași tarife la pompă ca în ziua precedentă, cu mici ajustări operate de operatorii economici. Datele colectate de platformele de monitorizare a pieței, precum peco-online.ro, arată că diferențele de preț între stații sunt reduse, însă există câteva locații unde carburanții sunt vizibil mai accesibili.

Prețurile la carburanți pe 25 august 2025. Unde găsești combustibil ieftin

Pentru benzina standard (95), cel mai mic preț a fost consemnat la stația SOCAR din Onești, unde litrul se vinde cu 7,26 lei. Imediat după, mai multe puncte de alimentare Lukoil și Socar afișează tarife apropiate, de 7,31 lei/litru, inclusiv în Sânnicolau Mare și tot în Onești.

Un preț ușor mai ridicat, de 7,32 lei/litru, este întâlnit frecvent în stațiile Lukoil din Ploiești, Târgoviște, București și Chitila. Această uniformizare arată o tendință de stabilizare a prețurilor pe segmentul benzinei standard, fără diferențe majore între orașele mari și cele mai mici.

Motorina standard: unde este cel mai redus tarif

Cea mai ieftină motorină la nivel național se găsește tot în Onești, la SOCAR, unde litrul de NANO DIESEL costă 7,52 lei. În aceeași localitate, motorina standard este comercializată cu 7,54 lei/litru, tarif identic cu cel practicat de Lukoil pentru Euro L Diesel.

La Brăila, același tip de carburant se vinde tot cu 7,54 lei/litru, iar în Gorj, la stațiile Socar din Târgu Cărbunești și Motru, prețul este de 7,55 lei/litru. În Constanța, Lukoil aplică un tarif constant de 7,56 lei/litru în mai multe puncte de alimentare, inclusiv în rețeaua Constanța 1, 3, 5, 6, 7 și 8.

GPL-ul auto: cel mai mic cost la nivel național

Pentru GPL, recordul celui mai scăzut tarif din România pe 25 august 2025 este deținut de stația Lukoil din Pantelimon (strada Biruinței), unde litrul costă doar 3,27 lei.

Pe locul al doilea se află Lukoil Râmnicu Sărat, cu 3,54 lei/litru, urmat de trei stații Lukoil din Buzău (1, 2 și 3), care vând GPL la 3,57 lei/litru.

Totodată, în Brașov, Giurgiu, Galați, Tecuci și Săcele, GPL-ul are un preț unitar de 3,58 lei/litru, semn că tarifele tind să se uniformizeze și pe această categorie de carburant.