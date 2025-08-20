Piața imobiliară din România a intrat într-un ritm accelerat în luna iulie, cumpărătorii grăbindu-se să încheie tranzacții înainte de majorarea TVA.

Schimbarea cotei de la 19% la 21%, aplicată din 1 august, a declanșat o adevărată goană după apartamente, atât în București, cât și în marile orașe ale țării. În paralel, unii dezvoltatori au anunțat că vor menține cota redusă de 9% până la sfârșitul anului, pentru a-și păstra competitivitatea.

Record de vânzări înainte de termen

Conform unei companii de consultanță imobiliară, în Capitală s-au vândut peste 5.000 de apartamente, fiind a treia cea mai bună performanță din ultimii doi ani și jumătate. Sectoarele 3 și 6 s-au detașat ca principale zone de dezvoltare rezidențială. În Cluj-Napoca, volumul tranzacțiilor a depășit 1.000 de locuințe, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, potrivit Agerpres.

Un raport realizat de Colliers arată diferențe clare între marile centre urbane în primele șapte luni din 2025: Bucureștiul a înregistrat un minus de 7% față de aceeași perioadă din 2024, Timișoara o scădere de 3%, Iași un declin de 25%, în timp ce Cluj-Napoca a marcat o creștere robustă de 14%. La nivel național, piața se menține aproape la același nivel ca anul trecut.

Decizie importantă pe piața imobiliară. Ce se întâmplă după creșterea TVA

Un factor cheie care a impulsionat piața a fost semnarea pre-contractelor înainte de 1 august 2025. Acestea permit cumpărătorilor să beneficieze de TVA redus dacă locuința este livrată până la 1 august 2026.

„Practic, acest mecanism a generat o fereastră de oportunitate pentru cumpărători şi dezvoltatori, accelerând negocierile şi încheierea acordurilor înainte de termenul limită, în încercarea de a evita costurile suplimentare generate de majorarea TVA. În mod tradiţional, vârfurile de vânzări se înregistrau în luna decembrie, când cumpărătorii şi dezvoltatorii încercau să închidă tranzacţiile înainte ca noile modificări legislative să intre în vigoare la 1 ianuarie. De această dată însă, regulile jocului s-au schimbat pe parcursul anului, iar piaţa a fost nevoită să se adapteze pe loc. Această schimbare de calendar a creat un val brusc de interes şi a accelerat semnificativ ritmul tranzacţiilor, demonstrând capacitatea pieţei de a reacţiona prompt în faţa unor condiţii fiscale noi”, a explicat Gabriel Blăniţă, director asociat | Valuation & Advisory Services, Colliers România, într-un comunicat transmis Agerpres.

Majoritatea cumpărătorilor au fost persoane interesate de locuințe pentru uz personal, nu investitori, având în vedere că legislația din 2023 permite achiziția cu TVA redusă pentru o singură proprietate.

Cum va arăta piața după creșterea TVA

Specialiștii avertizează că majorarea TVA va exercita presiune pe prețurile locuințelor. Impactul real depinde însă de echilibrul dintre cerere și ofertă. O parte din costuri ar putea fi absorbite de dezvoltatori, prin reducerea marjelor de profit, dar o parte inevitabil va fi transferată către cumpărători.

Unii dezvoltatori au anunțat că vor susține diferența de TVA până la sfârșitul anului, pentru a evita blocajul vânzărilor. Totuși, consultanții atrag atenția că entuziasmul din iulie ar putea fi ultimul vârf pe termen scurt. Creșterea impozitelor, încetinirea economiei și cheltuielile suplimentare pentru întreținerea locuințelor – de la facturile de energie până la taxele mai mari pe proprietate – ar putea tempera cererea și face cumpărătorii mai precauți în deciziile lor.