Schimbarea care rescrie regulile în imobiliare. Creșterea cotei de TVA de la 9% la 21% pentru locuințele noi a schimbat dinamica pieței imobiliare, afectând în special segmentul mass-market și având un impact indirect asupra zonelor mediu și premium. Consultanții din domeniu avertizează că efectele nu se vor resimți doar în prețuri, ci și în comportamentul cumpărătorilor și al chiriașilor, iar primele luni după aplicarea măsurii confirmă o perioadă de adaptare și recalibrare a pieței.

Schimbarea care rescrie regulile în imobiliare. Ce urmează după modificarea TVA-ului

Potrivit lui Valentin Neagu, managing director Crosspoint Real Estate, ”În marile oraşe, apartamentele cu TVA redus erau tot mai puţine, iar în Bucureşti doar câteva zone consacrate pe segmentul mass-market mai aveau un inventar relevant. Diferenţa de la 9% la 21% este prea mare pentru a fi absorbită integral de dezvoltatori fără afectarea marjelor. În prezent, creşterile de preţ nu mai pot fi catalogate drept speculative, ci sunt dictate de realitatea costurilor, adică energie, utilităţi şi materiale de construcţie mai scumpe”.

Datele companiei arată că, în primele șapte luni din 2025, tranzacțiile din București au scăzut cu 6,8% față de aceeași perioadă din 2024, însă se estimează o revenire treptată în următoarele 6-12 luni. În iulie, înainte de intrarea în vigoare a noii cote de TVA, cumpărătorii s-au grăbit să finalizeze achizițiile, ducând la o creștere de 16,7% a vânzărilor la nivel național. Bucureștiul și Ilfovul au înregistrat un avans de peste 12%, iar marile centre regionale – Cluj, Iași și Timiș – au avut creșteri semnificative, depășind valorile din anii-record 2021 și 2022.

Evoluția chiriilor și schimbarea comportamentului consumatorilor

În marile orașe, chiriile ar putea crește cu peste 10% până la finalul anului, ca urmare a presiunii costurilor și a tendinței chiriașilor de a rămâne pe termen mai lung în aceeași locuință. ”Ca în fiecare an, în centrele universitare, chiriile cresc până la 1 octombrie şi apoi se stabilizează, însă diferenţa în acest an vine din faptul că un număr mai mare de chiriaşi alege să rămână pe termen mai lung”, subliniază specialistul.

Totodată, apartamentele vechi din zone centrale ar putea beneficia temporar de pe urma reorientării cererii, însă efectul este considerat conjunctural și dependent de stabilizarea pieței primare. Mulți cumpărători preferă momentan să aștepte, nu din lipsă de fonduri, ci pentru a evalua mai clar impactul noilor prețuri și oferte.

Perspective pe termen mediu și investiții

Crosspoint Real Estate estimează că următoarele 12 luni nu vor aduce o scădere abruptă a pieței rezidențiale, ci mai degrabă o ajustare moderată. În prima jumătate a lui 2025, prețurile locuințelor noi au urcat cu 10% față de decembrie 2024, tendință care, potrivit lui Neagu, ”este departe de a se inversa”.

Pe segmentul comercial, investițiile străine au totalizat 397 milioane de euro în primele șase luni ale anului, cu doar 5% mai puțin față de perioada similară din 2024, confirmând reziliența pieței.

La 1 august 2025, majorarea TVA-ului pentru locuințele noi a intrat oficial în vigoare, marcând o schimbare fiscală cu efect direct asupra prețurilor și strategiilor de vânzare.