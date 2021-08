Digi a afişat un profit net de 48,4 milioane euro după primul semestru din acest an

Bursa de Valori Bucureşri a informat că Digi a încheiat, al doilea trimestru cu venituri de 354,6 milioane euro, profit net de 34,3 milioane euro şi EBITDA ajustată de 128,7 milioane de euro.

În perioada de referinţă, compania a raportat un profit net în creştere cu 128,66% în trimestrul doi faţă a de aceeaşi perioadă a anului trecut. În primul semestru al acestui an compania realizat un profit net de 48,4 milioane de euro, faţă de o pierdere de 41 milioane de euro în primul semestru din 2020.

Astfel, compania Digi a obţinut venituri totale de 354,6 milioane de euro în al doilea trimestru din 2021, faţă de 309,9 milioane de euro în al doilea trimestru din 2020, iar în primul semestru a realizat venituri totale de 694,8 milioane de euro, comparativ cu 623 milioane de euro în primul semestru din 2020.

În ţara noastră Digi a raportat venituri de 215,9 milioane de euro în trimestru II, în creştere cu 14,53%, iar în primul semestru din acest an a avut venituri de 425,5 milioane de euro, mai mari cu 11,47%.

Iar cheltuielile din activităţi operaţionale au însumat 317,8 în al doilea trimestru din acest an, iar în primul semestru de 625,4 milioane de euro.

„Veniturile din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2021 au fost de 215,1 milioane euro, prin comparaţie cu 187,8 milioane euro pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2020, o creştere de 14,5%. Creşterea veniturilor din România a fost determinată de creşterea numărului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu şi internet şi date fixe in principal prin creştere organica, cât şi ca urmare a intrării in vigoare a Contractelor de transmitere către RCS & RDS a dreptului de a opera reţelele de comunicaţii electronice aparţinând companiilor din Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A. si ATTP Telecommunications S.R.L („Cedenţii”) in 2020. În baza Contractelor, RCS&RDS operează reţelele Cedenţilor si furnizează servicii de comunicaţii către clienţi, în schimbul unor plăţii. ARPU în Romania a fost impactat de deprecierea cursului de schimb în perioada (RON/EUR cursul de schimb a crescut cu 1,8% in Q2 2021 faţă de Q2 2020), cât şi de mixul de pachete”, se spune în raport.

Concret, cheltuielile de exploatare din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2021 au fost de 113,3 milioane euro, în comparaţie cu 101,6 milioane euro pentru perioade de trei luni încheiată la 30 iunie 2020, reprezentând o creştere de 11,5%. Potrivit raportului, variaţia se datorează în principal creşterii cheltuielilor salariale, cheltuielilor cu programele şi a celor legate de reţea, în concordanţă cu dezvoltarea activităţii. În general cheltuielilor de exploatare sunt în concordanţă cu creşterea activităţii.