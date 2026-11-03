Unii investitori care vând acțiuni pe pierdere până la 31 decembrie 2026 își pot reduce impozitul și, în anumite cazuri, contribuția pentru sănătate, a explicat consultantul fiscal Andrei Popescu de la Think Tax. Efectul depinde de felul în care brokerul taxează câștigurile și de celelalte venituri ale investitorului.

Pierderea nu scade automat taxele. Dacă brokerul reține impozitul la fiecare tranzacție câștigătoare, pierderile nu pot fi folosite pentru a compensa câștigurile. Dacă investitorul își calculează singur rezultatul pe întregul an, compensarea este posibilă în condițiile Codului fiscal.

Când pierderea poate reduce imozitul

O acțiune care valorează mai puțin decât la cumpărare nu produce, doar prin scăderea prețului, o pierdere care să intre în calculul taxei. Investitorul trebuie să o vândă. Pentru ca pierderea să intre în rezultatul anului 2026, vânzarea trebuie făcută până la 31 decembrie 2026.

În cazul tranzacțiilor pentru care brokerul nu reține impozitul în România, investitorul calculează câștigul sau pierderea pe întregul an. Pentru veniturile din 2026, impozitul este de 16% din câștigul net anual impozabil, potrivit Legii nr. 239/2025. Cota se aplică rezultatului stabilit după regulile de calcul și compensare, nu fiecărei vânzări câștigătoare luate separat.

Regimul nu se stabilește numai după numele aplicației folosite. Contează dacă tranzacția este făcută printr-un intermediar român sau printr-un intermediar nerezident cu sediu permanent în România, care reține impozitul. În acest regim, cotele din 2026 sunt de 3% pentru titlurile deținute cel puțin 365 de zile și de 6% pentru cele deținute mai puțin. Pierderile din aceste tranzacții sunt definitive: nu se compensează și nu se folosesc în anii următori.

La veniturile din străinătate, câștigurile și pierderile se țin separat după țară și felul venitului. O pierdere rămasă după calculul anual poate fi folosită, pentru venituri de aceeași natură și sursă din aceeași țară, în următorii cinci ani fiscali consecutivi. În fiecare dintre acei ani, ea poate acoperi cel mult 70% din venitul net anual cu care se compensează. Aceste reguli nu se aplică pierderilor definitive din regimul cu impozit reținut de broker.

Când scade și contribuția pentru sănătate

Pentru contribuția la sănătate, numită CASS, se adună veniturile relevante din investiții cu alte venituri, între care dividendele, dobânzile și chiriile. Salariile și pensiile nu intră în această sumă folosită la stabilirea CASS pentru aceste venituri. La salariul minim de referință de 4.050 lei, plafoanele pentru veniturile din 2026 sunt:

Venituri cumulate de cel puțin 24.300 lei, dar sub 48.600 lei: CASS de 2.430 lei.

Venituri cumulate de cel puțin 48.600 lei, dar sub 97.200 lei: CASS de 4.860 lei.

Venituri cumulate de cel puțin 97.200 lei: CASS de 9.720 lei.

În exemplul dat de Andrei Popescu, un câștig anual de 100.000 lei coboară la 95.000 lei după vânzarea unor acțiuni cu o pierdere de 5.000 lei. CASS scade astfel de la 9.720 lei la 4.860 lei numai dacă pierderea poate fi compensată cu acel câștig și investitorul nu are alte venituri care să îl ducă din nou la pragul de 97.200 lei. Printr-un broker care reține impozitul, pierderea nu poate produce acest rezultat.

Ce se declară până la 25 mai 2027

Investitorul care își calculează singur câștigul anual declară veniturile din 2026 prin Declarația unică, formularul 212, până la 25 mai 2027 inclusiv. Până la aceeași dată se plătesc impozitul și CASS datorate. Declarația se completează pe fiecare sursă și categorie de venit, iar veniturile din străinătate se separă și pe țări; se declară și pierderea anuală care urmează să fie reportată.

Pentru calcul, investitorul păstrează rapoartele și extrasele brokerului, datele cumpărării și vânzării, simbolul și datele de identificare ale titlului, cantitatea, prețurile, comisioanele și alte costuri, moneda și conversia sumelor în lei, câștigul sau pierderea pe fiecare tranzacție, totalurile anuale și documentele privind eventualul impozit plătit în străinătate. Pentru tranzacțiile cu reținere la sursă, brokerul trebuie să furnizeze informațiile privind câștigurile și pierderile, potrivit Codului fiscal. ANAF primește declarația electronic, prin Spațiul Privat Virtual sau e-guvernare.ro, dar și pe hârtie, la organul fiscal ori prin poștă recomandată.