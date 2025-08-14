După caniculă, vin furtunile! Prognoza ANM pentru următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza detaliată pentru intervalul 13–21 august 2025, iar veștile aduc atât episoade de caniculă persistentă, cât și perioade de instabilitate atmosferică severă. În timp ce vestul și sud-vestul țării vor resimți temperaturi sufocante, alte regiuni se vor confrunta cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii.

Prognoza ANM 14–16 august: Zile de foc în vest și sud-vest

În noaptea de 13 spre 14 august, cerul va fi mai mult senin la nivel național, cu vânt slab până la moderat și ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor coborî până la 8–9°C în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest se vor situa în jurul valorii de 23°C. Bucureștiul va avea cer senin, vânt slab și minime de 16–18°C.

Pe 14 august, valul de căldură va acoperi Maramureș, Crișana, Banat, mare parte din Transilvania, dar și vestul și sudul Olteniei. Local se vor atinge praguri caniculare, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) peste 80. Maximele vor urca la 37°C în Câmpia de Vest, iar pe litoral vor fi mai blânde, de 27–29°C. În restul țării, vremea va fi călduroasă, izolat caniculară în sud-vestul Munteniei. În Capitală, maxima va fi de 34°C, cu cer senin și vânt moderat.

Pe 15 și 16 august, canicula va persista în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei, cu temperaturi maxime ce pot ajunge la 37°C. Litoralul va rămâne la valori de 27–28°C, în timp ce vestul și nord-vestul vor resimți un disconfort termic accentuat. Bucureștiul va atinge 35–36°C sub un cer senin.

16–18 august: Vârf de temperatură urmat de furtuni violente

În 16 și 17 august, Câmpia de Vest va înregistra temperaturi extreme de 38°C, în timp ce restul țării va avea vreme caldă, cu înnorări și averse izolate la munte. În vest și nord-vest, noaptea va aduce primele semne de schimbare, cu posibile ploi locale. În București, maxima va fi de 33°C, cu cer senin.

Pe 17 și 18 august, instabilitatea atmosferică se va intensifica. Zonele montane, Maramureșul, Transilvania, nordul Moldovei, precum și local Crișana, Banat, Oltenia și izolat Muntenia, vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. Temperaturile vor scădea ușor în vest, dar sud-vestul va mai atinge 36°C. În Capitală, se menține posibilitatea de caniculă cu 34°C, cer variabil și vânt moderat, ce va prinde putere spre finalul zilei.

18–21 august: Răcire treptată și ploi izolate

Spre finalul intervalului, temperaturile vor reveni la valori apropiate de media perioadei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales la început, în zonele montane, sudice și centrale. Bucureștiul va resimți o ușoară scădere a temperaturilor, cu șanse crescute de averse în prima zi din această perioadă.