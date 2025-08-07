Iulie, lună de foc pentru Europa: între caniculă și dezastru natural. Ce urmează

Iulie, lună de foc pentru Europa: între caniculă și dezastru natural. Luna iulie a adus fenomene extreme pe tot continentul, marcând un nou capitol alarmant în realitatea schimbărilor climatice. Chiar dacă seria lunilor cu temperaturi record s-a oprit temporar, efectele încălzirii globale au fost vizibile în fiecare colț al Europei. Potrivit datelor recente ale Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice din cadrul Uniunii Europene, iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global.

Temperatura medie globală s-a situat cu 0,27°C sub iulie 2023 – cea mai caldă lună înregistrată până acum – și cu 0,23°C sub nivelul din iulie 2024. Chiar și așa, luna trecută a depășit cu 1,25°C media perioadei preindustriale (1850–1900), fiind doar a patra lună din ultimele 25 care nu a trecut de pragul de 1,5°C.

„Seria recordurilor s-a încheiat – deocamdată”, spune Carlo Buontempo, directorul Copernicus. Dar avertizează: „Am continuat să vedem efectele unei planete tot mai încălzite prin evenimente precum valurile de căldură extremă și inundațiile din iulie. Dacă nu stabilizăm rapid concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, nu doar că ne vom confrunta cu noi recorduri de temperatură, ci și cu o agravare a acestor efecte – și trebuie să fim pregătiți pentru asta”.

Valuri de căldură istorice în nordul și sudul Europei

Chiar dacă iulie nu a doborât recordul global, la nivel european, temperaturile au atins noi limite. A fost a patra cea mai caldă lună iulie din istoria Europei, dar unele regiuni au depășit de departe media.

În Fennoscandia – care include Peninsula Scandinavă, Finlanda, Peninsula Kola și Karelia – abaterile de temperatură au fost cele mai pronunțate. În Norvegia, o stație meteorologică situată în zona Cercului Arctic a înregistrat peste 30°C timp de 13 zile consecutive. „A fost a treia cea mai caldă lună iulie din istoria măsurătorilor”, a transmis Institutul Meteorologic Norvegian, cu o medie cu 2,8°C peste valorile normale. Perioada 12–25 iulie a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată în Norvegia.

Finlanda a cunoscut cel mai lung val de căldură din istorie, cu trei săptămâni consecutive de 30°C, depășind precedentul record cu 50%. Un climatolog finlandez a descris situația drept „cu adevărat fără precedent”.

În Turcia, pe 25 iulie, s-a atins o temperatură record de 50,5°C la Silopi. Ministerul Mediului a raportat că 132 de stații meteorologice din țară au depășit media sezonieră cu până la 12°C. Nici Spania nu a fost ocolită – acolo, valul de căldură extremă a fost asociat cu 1.060 de decese în doar o lună, o creștere de 57% față de iulie 2024.

Europa sub apă: ploi torențiale și inundații violente

Dacă o parte a continentului s-a sufocat de căldură, alte regiuni s-au confruntat cu ploi extreme și inundații. În Europa Centrală, nordul Franței, sudul Scandinaviei, estul Marii Britanii, nordul Italiei și alte zone, precipitațiile au depășit nivelurile obișnuite.

În sudul Franței și Paris, ploile torențiale au provocat inundații majore. În Italia, regiuni precum Roma și Piemont au fost afectate de alunecări de teren. În Spania, Catalonia și nord-estul țării au fost lovite de ploi intense, iar în apropiere de Barcelona s-au înregistrat 10 centimetri de apă în doar câteva ore.

Pe de altă parte, în zone ca Fennoscandia, Grecia, Balcani și coastele Mării Negre, seceta a devenit o problemă acută. Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au amplificat riscul de incendii.

Incendii devastatoare și valuri de căldură marină – efecte în lanț

În sudul Europei, iulie a fost marcat de incendii violente. Spania s-a confruntat cu flăcări în mai multe regiuni, iar în Portugalia au fost raportate peste 3.000 de incendii care au mistuit aproape 11.000 de hectare – de trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Peninsula Iberică a fost plasată în alertă maximă din cauza riscurilor extreme.

În Grecia și Turcia, mii de hectare de pădure și terenuri agricole au fost distruse de incendii necontrolate. În total, în 2025, flăcările au afectat 353.862 de hectare în Uniunea Europeană – mai mult decât dublul suprafeței arse anul trecut în aceeași perioadă.

În paralel, mările Europei s-au încălzit alarmant. Temperaturile apei în iulie au fost cele mai ridicate din istorie pentru această lună, fiind cu doar 0,12°C sub recordul absolut. Marea Norvegiei, Marea Nordului și o parte din Atlanticul de Nord au înregistrat valori anormale.

Serviciul meteorologic britanic a emis o alertă pentru „val de căldură marin semnificativ” în sudul țării, cu temperaturi similare celor înregistrate de obicei în august. În Algarve, sudul Portugaliei, temperaturile la suprafața apei au urcat până la 25,1°C – cu mult peste media ultimilor 20 de ani.