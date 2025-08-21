Google continuă să integreze inteligența artificială în produsele sale, aducând funcționalități care fac smartphone-urile și ceasurile inteligente mai utile ca oricând. De la traduceri vocale care redau propria voce a utilizatorului, la aplicații de jurnal asistate de AI și până la control vocal intuitiv pentru noile generații de gadgeturi, compania ridică standardele interacțiunii dintre om și tehnologie.

Noile actualizări arată cum dispozitivele mobile devin veritabili asistenți personali, capabili să susțină comunicarea, organizarea și chiar sănătatea mentală.

Google schimbă regulile jocului! Funcții noi pentru telefoane și ceasuri inteligente care par desprinse din viitor

Una dintre cele mai spectaculoase inovații prezentate de Google este modulul Gemini Nano, care funcționează direct pe dispozitiv, fără conexiune la internet. Acesta permite traduceri vocale în timp real, însă cu o diferență majoră: sistemul generează o versiune artificială a vocii utilizatorului, astfel încât cuvintele traduse par rostite chiar de persoana respectivă.

Demonstrația făcută de companie a arătat cum un angajat Google a purtat o conversație în germană, iar replicile au fost traduse în engleză cu vocea sa. Deși accentul a fost uneori britanic, intonația și timbrul au rămas extrem de realiste. Google a precizat că nu sunt realizate înregistrări audio și că modelul funcționează exclusiv local, pe telefon.

Jurnal digital asistat de AI

Google lansează și o aplicație de jurnal, inspirată de cea a Apple, dar cu funcții proprii. Utilizatorii își pot seta obiective, iar aplicația le oferă sugestii despre ce să scrie.

După introducerea notițelor, inteligența artificială generează reflecții care îi ajută pe utilizatori să își înțeleagă mai bine emoțiile. Evoluția stării de spirit este urmărită cu ajutorul emoji-urilor, iar datele sunt protejate prin cod PIN, pentru a garanta confidențialitatea. Această funcționalitate nu este doar un instrument de organizare, ci și o modalitate de a sprijini echilibrul emoțional și sănătatea mintală.

Gemini pe ceasuri inteligente și hubul zilnic

Noua generație Pixel Watch 4 aduce o interacțiune mult mai simplă cu sistemul Gemini. Utilizatorii îl pot activa printr-un gest natural, ridicând încheietura, fără a folosi butoane sau comenzi vocale.

Printre funcțiile disponibile se numără rezumarea ultimului e-mail, setarea rapidă a memento-urilor sau chiar recomandări personalizate, cum ar fi alegerea vinului potrivit pentru o masă. În același timp, Google introduce și „Hubul Zilei”, un widget care apare discret pe ecran de câteva ori pe zi și oferă evenimentele din calendar, notificări utile și sugestii bazate pe preferințele de căutare ale utilizatorului.

Tehnologia care aduce viitorul mai aproape

Prin aceste actualizări, Google arată că smartphone-urile și ceasurile inteligente nu mai sunt doar dispozitive de comunicare, ci adevărați asistenți personali.

Traducerile vocale personalizate, jurnalul digital cu feedback emoțional și integrarea AI pe ceasuri arată cât de aproape suntem de o tehnologie capabilă să ne anticipeze nevoile și să ne simplifice viața de zi cu zi. Evoluția rapidă a inteligenței artificiale sugerează că urmează și alte schimbări majore, care vor transforma modul în care trăim și interacționăm cu tehnologia.