Cum învață inteligența artificială să-și creeze amintiri după modelul creierului uman. Creierul uman are un mecanism extraordinar: în timpul somnului sortează amintirile, păstrează informațiile esențiale și elimină detaliile inutile.

Inspirându-se din acest proces natural, mai multe companii de tehnologie testează metode prin care inteligența artificială să reproducă acest tip de memorie selectivă. Ideea ar putea transforma modul în care agenții AI funcționează și interacționează cu oamenii, făcându-i mai inteligenți și mai puțin predispuși la erori.

Cum încearcă inteligența artificială să copieze memoria umană

Compania Bilt, cunoscută pentru ofertele destinate chiriașilor, a implementat milioane de agenți AI care învață din experiențele anterioare și își împărtășesc amintirile. Tehnologia este bazată pe soluțiile dezvoltate de Letta, un startup care permite agenților să decidă ce informații să rețină și ce să uite, printr-un proces denumit „calcul în timpul somnului”.

„Puteți face o singură actualizare la un bloc de memorie și comportamentul a sute de mii de agenți se va schimba”, explică Andrew Fitz, inginer AI la Bilt. Potrivit acestuia, mecanismul le oferă dezvoltatorilor un control mai fin asupra contextului utilizat de agenți.

Limitele actuale ale memoriei artificiale

Majoritatea modelelor mari de limbaj pot recupera informații doar dacă acestea se află în „fereastra de context” a conversației. Asta înseamnă că, pentru ca un chatbot să-și amintească o discuție anterioară, aceasta trebuie reintrodusă manual. Pe măsură ce volumul de date crește, modelele devin confuze sau pot genera halucinații.

În schimb, creierul uman filtrează constant informațiile, păstrându-le pe cele esențiale pentru utilizări ulterioare. „Creierul tău se îmbunătățește continuu, adăugând mai multe informații ca un burete”, explică Charles Packer, CEO-ul Letta. „La modelele de limbaj, este exact opusul. Dacă rulezi aceste modele prea mult timp, contextul devine contaminat; acestea deviază și vrei să faci un reset.”

Viitorul AI: amintiri flexibile și transparente

Letta și alte companii precum LangChain lucrează la tehnologii prin care agenții AI să poată gestiona mai bine informațiile stocate. LangChain, de exemplu, oferă opțiuni variate de memorie, de la date de lungă durată despre utilizatori până la amintiri din interacțiuni recente.

„Memoria, aș argumenta, este o formă de context”, spune Harrison Chase, cofondator și CEO al LangChain. „O mare parte din munca unui inginer AI constă în a aduce modelului informațiile corecte de context.”

De asemenea, specialiștii subliniază importanța unui mecanism prin care modelele AI să învețe nu doar ce să păstreze, ci și ce să uite. „Dacă un utilizator spune: ‘proiectul acela la care lucram, șterge-l din memorie’, atunci agentul ar trebui să fie capabil să revină și să rescrie retroactiv fiecare memorie”, punctează Packer.

Această abordare amintește de conceptele science-fiction explorate în „Visând androizi oi electrice?” de Philip K. Dick, unde tema amintirilor artificiale ridică întrebări despre realitate și identitate.

Pe măsură ce AI-ul devine tot mai prezent în viața de zi cu zi, capacitatea de a reține și procesa informațiile în mod inteligent va reprezenta un factor decisiv. Dacă aceste tehnologii vor reuși să reproducă mecanismele memoriei umane, ele ar putea revoluționa nu doar modul în care folosim AI, ci și modul în care înțelegem propriul creier.