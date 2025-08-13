Sfârșitul unei ere? Kodak, legenda fotografiei, amenințată de faliment

Autor Bianca Maria 3 minute citire
Sfârșitul unei ere? Kodak, legenda fotografiei, amenințată de faliment

Un nume iconic din istoria fotografiei se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din existența sa. Fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea, Kodak – pionier al industriei foto – riscă să dispară, potrivit publicației Le Figaro.

Din articol
Datorii uriașe și lipsă de lichiditățiMăsuri drastice pentru reducerea presiunii financiareO istorie de succes urmată de un declin lent

Datorii uriașe și lipsă de lichidități

Eastman Kodak, companie cu o tradiție de 133 de ani, odinioară lider incontestabil pe piața imaginilor, și-a avertizat investitorii că viitorul său este incert. Fostul gigant american al aparatelor foto și de filmare recunoaște că nu dispune „de finanţare angajată sau lichidităţi disponibile” pentru a-și achita obligațiile financiare, evaluate la aproximativ 500 de milioane de dolari.

În raportul pentru al doilea trimestru al anului 2025, compania a menționat că există „îndoieli semnificative cu privire la capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea”, invocând datoriile mari care ajung la scadență în următoarele 12 luni. În prezent, Kodak are în conturi doar 155 de milioane de dolari – cu 46 de milioane mai puțin decât la finalul lui 2024.

Măsuri drastice pentru reducerea presiunii financiare

Pentru a diminua povara datoriilor, compania a anunțat încă de la finalul anului trecut încetarea programului său de pensii, prin care foștii angajați primeau beneficii finanțate de firmă. „Ne propunem să avem o viziune clară până la 15 august asupra modului în care ne vom onora obligaţiile faţă de toţi participanţii la program şi intenţionăm să finalizăm această realocare până în decembrie 2025”, a explicat David Bullwinkle, director financiar al Kodak.

Cu toate acestea, directorul general Jim Continenza susține că „în al doilea trimestru, Kodak a continuat să progreseze în raport cu planul său pe termen lung, în ciuda provocărilor unui mediu comercial incert”. El a adăugat că tarifele vamale impuse de Donald Trump aproape tuturor țărilor „nu au avut un impact semnificativ” asupra activității, întrucât o mare parte dintre produse – aparate foto, cerneluri și filme – sunt fabricate în Statele Unite.

O istorie de succes urmată de un declin lent

Piața nu a reacționat pozitiv la veștile despre dificultățile Kodak: acțiunile companiei au scăzut cu 20% pe Wall Street, imediat după publicarea rezultatelor financiare și a estimărilor pesimiste. Problemele, însă, nu sunt recente.

Timp de decenii, Kodak a dominat industria, ajungând în anii 1970 să producă 90% din filmele și 85% din aparatele foto vândute în Statele Unite, potrivit The Economist. Însă, din anii 1980, ascensiunea concurenților japonezi precum Fujifilm, Sony și Canon, urmată de trecerea la fotografia digitală – o revoluție pe care nu a gestionat-o eficient – au erodat treptat poziția companiei.

În 2012, Kodak a intrat oficial în faliment, dar a reușit să iasă din criză un an mai târziu, sacrificând o mare parte din activități și active. Întrebarea care rămâne acum este dacă istoria se poate repeta și în 2025.

Tag: , , , , , , , , ,
Distribuie acest articol
Înapoi Tarifele și noile taxe zguduie multinaționalele. Scumpiri masive și relocări în plan Tarifele și noile taxe zguduie multinaționalele. Scumpiri masive și relocări în plan
Înainte deficit România își schimbă radical prognoza de deficit! Ce spune ministrul Finanțelor
Lost your password?