În luna august, mulți pensionari din România vor resimți direct noile măsuri fiscale introduse prin reforma bugetară. Cei cu pensii mai mari de 3.000 de lei vor încasa sume mai mici, odată cu aplicarea contribuției la sănătate (CASS) și a impozitului.

Schimbare majoră pentru milioane de pensionari. Ce aduce luna august la plata pensiilor

Pe 12 august, aproximativ 2,3 milioane de pensionari își vor primi banii pe card. Pentru 1,8 milioane dintre aceștia, plata va fi mai mică decât de obicei, din cauza noilor taxe aplicate veniturilor care depășesc pragul de 3.000 de lei.

Măsura a intrat în vigoare la 1 august 2025, iar prima reținere a fost făcută pentru cei care primesc pensia prin poștă. Acum urmează și tranșa pentru pensionarii care încasează pe card.

Nemulțumirea este mare în rândul celor vizați, mulți amintind că au contribuit zeci de ani la sistemul public.

„Am primit o pensie mai mică cu 90 lei. Dacă stai să te gândești, pentru noi înseamnă foarte mult. Am cumpărat mâncare pentru câteva zile de acești bani. Este important să avem și servicii medicale sigurate însă nu tot din banii noștri care sunt oricum foarte puțini”, a declarat o pensionară.

Cum se calculează CASS și impozitul

CASS reprezintă 10% din partea pensiei care depășește 3.000 de lei și se reține direct de Casa Națională de Pensii Publice, fiind trecută pe talon ca „contribuție la CASS”. Impozitul, tot de 10%, se aplică după scăderea acestei contribuții.

Simulări oficiale arată cum variază reținerile în funcție de pensie:

3.000 lei – fără rețineri

3.500 lei brut – CASS: 50 lei, impozit: 45 lei → net: 3.405 lei

4.000 lei brut – CASS: 100 lei, impozit: 90 lei → net: 3.810 lei

4.500 lei brut – CASS: 150 lei, impozit: 135 lei → net: 4.215 lei

5.000 lei brut – CASS: 200 lei, impozit: 180 lei → net: 4.620 lei

5.500 lei brut – CASS: 250 lei, impozit: 225 lei → net: 5.025 lei

6.000 lei brut – CASS: 300 lei, impozit: 270 lei → net: 5.430 lei

Pentru beneficiarii de pensii speciale, se aplică o reținere de 10% CASS din întreaga sumă brută, fără praguri.

O schimbare cu impact pe termen lung

Această măsură face parte dintr-o serie mai amplă de modificări fiscale menite să echilibreze bugetul de stat. Totuși, pentru pensionarii cu venituri peste medie, efectul imediat este reducerea sumelor încasate lunar. În timp ce autoritățile susțin că măsura este necesară pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate, mulți beneficiari consideră că le afectează nivelul de trai și cer soluții alternative.