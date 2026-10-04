Iași ocupă poziția a doua în clasamentul Tallenxis al celor mai atractive zece centre emergente de talent din Europa, după Wrocław, Polonia. Evaluarea privește orașele în care companiile aflate în extindere pot găsi angajați bine pregătiți.

Pentru municipiul Iași, compania de recrutare evidențiază dimensiunea centrului universitar, dezvoltarea industriei tehnologice, disponibilitatea forței de muncă și extinderea pieței muncii, potrivit ZF.ro. Costurile mai competitive decât în marile capitale europene completează argumentele pentru angajatori.

Universitățile oferă companiilor posibilitatea de a forma angajați

Fluxul de absolvenți le permite investitorilor să combine recrutarea specialiștilor cu experiență cu formarea unor noi generații de angajați, subliniază Tallenxis. Compania identifică cinci domenii cu potențial ridicat pentru angajatorii care evaluează Iași:

dezvoltarea software, adică realizarea de programe informatice;

ingineria;

serviciile pentru companii;

activitățile legate de date;

suportul tehnic.

„Iașul este unul dintre cele mai clare exemple care arată de ce angajatorii ar trebui să înceteze să trateze harta talentelor din Europa ca pe o colecție de capitale”, notează Tallenxis, companie de recrutare, în analiza sa.

Orientarea descrisă de companie privește organizațiile care vor să își extindă rapid operațiunile în Europa. Acestea caută și alternative la centrele consacrate precum Londra, Paris, Berlin sau Amsterdam, urmărind universități puternice, costuri competitive, personal calificat și sectoare tehnologice în dezvoltare.

„Un oraș secundar poate oferi ceva ce o capitală consacrată întâmpină tot mai greu: spațiu pentru a construi”, arată aceeași analiză.

Cluj-Napoca completează prezența României în clasament

Al doilea oraș românesc inclus în evaluare este Cluj-Napoca. Ordinea integrală stabilită de Tallenxis este:

1. Wrocław;

2. Iași;

3. Brno;

4. Porto;

5. Gdansk;

6. Cluj-Napoca;

7. Vilnius;

8. Tallinn;

9. Valencia;

10. Cracovia.

Tallenxis este o companie europeană specializată în coordonarea recrutării și în angajări în volum, pentru organizații care se extind rapid pe continent. Platforma sa reunește companiile, recrutorii și candidații într-un proces comun, cu obiectivul de a accelera angajările.

Creșterea economică susține argumentul recrutării

Tallenxis citează analiza Oxford Economics din 2025: în ultimii 15 ani, municipiul Iași a avut a patra cea mai rapidă creștere economică dintre orașele europene, devansând centre precum Amsterdam, Luxemburg și Copenhaga.

Tallenxis indică industria tehnologiei informației și comunicațiilor drept unul dintre motoarele acestei evoluții. Compania include Iași între orașele secundare europene care au înregistrat o dinamică economică superioară marilor centre naționale.

„Aceste performanțe sunt munca ieșenilor, a companiilor care investesc aici, a universităților și școlilor de top, dar și a unei administrații care crede în potențialul comunității”, a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, despre poziționarea orașului în clasamentele internaționale.

Pentru economia locală, avantajul pe termen lung depinde de transformarea forței de muncă disponibile în investiții, locuri de muncă bine plătite și sedii regionale ale companiilor internaționale, apreciază ZF.ro.