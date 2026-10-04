Prognoza a fost redusă de la 11,8%, cât anticipa anterior firma de consultanță.

Revizuirea reflectă o problemă de transport, în timp ce oferta mondială de grâu a rămas aproape neschimbată față de anul trecut, explică economistul Pablo Meijer, potrivit The Independent. Pentru 2027, Oxford Economics estimează o creștere a indicelui de aproximativ 4,4%.

„Exporturile Ucrainei au scăzut puternic odată cu închiderea Odessei, iar comerțul mondial cu grâu este cu aproximativ 7% mai redus”, a declarat Pablo Meijer, economist la Oxford Economics, pentru The Independent.

Atacurile au determinat asigurătorii și armatorii să se retragă

Rusia a atacat porturi de peste 70 de ori în iulie și la începutul lui august și a lovit nave în 62 de ocazii, potrivit autorităților portuare citate de The Independent. Exporturile ucrainene au scăzut cu 75% față de anul precedent în primele două săptămâni din august.

„Coridorul controlat de Ucraina a funcționat pe parcursul lui 2025, iar volumele au fost de 2,5 până la 3,5 milioane de tone pe lună. De la sfârșitul lui iulie, Rusia a început să lovească direct nave civile și infrastructura portuară, asigurătorii au retras acoperirea, iar armatorii au încetat să mai trimită nave”, a explicat Evghenia Sleptsova, economistă principală la Oxford Economics, pentru The Independent.

Economista atribuie scăderea exporturilor percepției riscului, nu lipsei capacității de transport: „De aceea volumele s-au prăbușit, deși porturile nu au fost niciodată închise oficial, și tot de aceea s-ar putea redresa rapid dacă atacurile s-ar opri”, a precizat ea.

Sleptsova avertizează că situația Ucrainei s-a deteriorat în continuare din august. Porturile rămân blocate, iar fermierii sunt sfătuiți să își facă planurile presupunând că această situație va continua și la începutul anului următor.

Scăderea livrărilor afectează doi mari exportatori mondiali

Rusia este cel mai mare exportator de cereale din lume, iar Ucraina ocupă locul al cincilea. Împreună, cele două țări furnizează aproape o treime din cererea mondială de grâu. În sezoanele recente, Ucraina a asigurat aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și 11% din cele de porumb.

Contracția livrărilor rusești s-a accentuat pe parcursul verii și la începutul toamnei, conform datelor relatate de The Independent și explicațiilor lui Meijer:

În iulie, exporturile de cereale ale Rusiei prin Marea Neagră au coborât la cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, cu 65% sub aceeași lună a anului precedent.

În august, volumul exporturilor rusești de cereale a scăzut cu 71%, potrivit economistului.

În primele 10 zile din septembrie, declinul a ajuns la 83% față de anul precedent, spune Meijer.

Pentru Ucraina, Sleptsova indică exporturi de cereale de 774.000 de tone în august, cu 79% sub media lunilor august din perioada 2023-2025. În septembrie, volumul a fost de aproximativ 1,4 milioane de tone.

Kievul afirmă că atacurile amenință venituri din export de 40 de miliarde de dolari, echivalente, potrivit relatării The Independent, cu 1,5% din produsul intern brut (PIB).

Agricultura generează aproximativ 60% din veniturile din export ale Ucrainei. Blocada de facto, adică împiedicarea efectivă a transportului fără închiderea oficială a porturilor, ar costa țara până la 70 de milioane de dolari pe zi, potrivit unei estimări a Economichna Pravda, citată de The Independent.

Rutele alternative pot prelua doar o parte din cereale

De la invazia pe scară largă, Uniunea Europeană a încercat să faciliteze transportul mărfurilor către și dinspre Ucraina prin rutele de solidaritate. Acestea folosesc căile ferate, șoselele și râurile.

În iulie, distribuția transporturilor arăta dependența exporturilor agricole de accesul la mare:

Rutele de solidaritate transportau 95% din exporturile neagricole ale Ucrainei.

Numai 20% din exporturile de cereale, semințe oleaginoase și produse conexe circulau pe aceste rute.

Restul de 80% din exporturile acestei categorii treceau prin coridorul maritim, deși în cantități reduse.

Transportul maritim rămâne cea mai eficientă variantă pentru încărcături mari pe distanțe lungi. Oxford Economics avertizează că rutele alternative ar putea înlocui aproximativ 17 milioane de tone din cerealele care nu mai pot fi exportate, chiar dacă își extind capacitatea. Nici aceste trasee nu sunt ferite de atacuri rusești.

La ritmul actual, Sleptsova estimează că exporturile de cereale din 2026/27 ar putea ajunge la aproximativ 20 de milioane de tone, jumătate din prognoza de dinaintea blocadei. Și acest volum depinde de creșterea capacității rutelor alternative.

Costurile logistice apasă și asupra ajutorului alimentar

O reducere a producției amenință aprovizionarea unor populații din cele mai vulnerabile regiuni ale lumii.

Înaintea războiului, exporturile alimentare ale Ucrainei, în principal grâu, ulei vegetal și mazăre, hrăneau aproximativ 400 de milioane de persoane anual, potrivit PAM, citat de The Independent.

„Închiderea inițială a porturilor de la Marea Neagră în 2022 a contribuit la o creștere bruscă a prețurilor alimentelor la nivel mondial, împingându-le la niveluri nemaivăzute de un deceniu și făcând mai dificil accesul familiilor vulnerabile la alimentele de bază”, a declarat Jean-Martin Bauer, directorul serviciului de analiză a securității alimentare și nutriției din PAM, într-o declarație relatată de The Independent.

Organizația a procurat peste 880.000 de tone de alimente din Ucraina în 2021, spune Bauer. Din 2022, a transportat peste 1 milion de tone din această țară către state care au nevoie de ajutor.

Negocierile ar putea duce la un acord temporar

Discuțiile au avut loc la sfârșitul săptămânii precedente relatării publicate pe 4 octombrie.

Turcia și Organizația Națiunilor Unite au mediat în iulie 2022 Inițiativa pentru cerealele din Marea Neagră, pentru a permite exportul în siguranță al cerealelor ucrainene în timpul războiului. Rusia s-a retras în 2023, invocând obstacole serioase în calea propriilor exporturi de alimente și îngrășăminte.

„Kremlinul are puține motive să facă concesii, deoarece atacurile sale asupra porturilor și infrastructurii energetice ucrainene reprezintă o pârghie politică în orice negociere mai amplă”, a explicat Natia Seskuria, cercetătoare principală la Royal United Services Institute, pentru The Independent.

„Blocada lovește și Ucraina în punctul său cel mai vulnerabil, deoarece agricultura a generat anul trecut peste jumătate din veniturile țării din export”, a adăugat cercetătoarea.

Seskuria apreciază că șansele unei redeschideri durabile a coridorului sunt mici: „Pentru Rusia, aceasta este o modalitate eficientă de a pune presiune pe Kiev, astfel că rezultatul cel mai realist este un acord limitat, pe o perioadă determinată, mai degrabă decât un coridor durabil”, a spus ea.

Evghenia Sleptsova a mai declarat: „La ritmurile actuale, exporturile de cereale din 2026/27 par mai apropiate de 20 de milioane de tone, aproximativ jumătate din prognoza de dinaintea blocadei — și asta numai dacă rutele alternative ajung la capacitatea necesară”.