Piața imobiliară din România continuă să arate dinamici regionale foarte diferite, potrivit celui mai recent raport Imobiliare.ro, preluat de Agerpres. Studiul arată că în București proprietarii reușesc să încheie tranzacțiile într-un timp mult mai scurt comparativ cu alte orașe mari, în timp ce la Cluj-Napoca perioada de așteptare se prelungește considerabil.

Cum arată piața imobiliară din București. Diferențe majore față de Cluj și alte orașe mari

Analiza Market 360: Piața Imobiliară Rezidențială, T2 2025, arată că în Capitală un apartament se vinde în medie în 47 de zile – mult sub media națională și semnificativ mai rapid decât în anul anterior. Prin comparație, la Cluj-Napoca, proprietarii așteaptă aproape două luni pentru a găsi un cumpărător.

În alte centre urbane, situația variază. La Brașov, timpul mediu de vânzare a fost de 62 de zile, o ușoară îmbunătățire față de începutul anului, dar tot mai lung decât în 2024. În Iași, ritmul s-a încetinit considerabil, de la 44 de zile în 2024 la o perioadă mai mare în acest an. Constanța este un caz aparte, unde perioada de tranzacționare s-a redus la 64 de zile, semn că cererea a crescut semnificativ.

Diferențe regionale și comportamente de negociere

Raportul subliniază nu doar timpii diferiți de vânzare, ci și comportamentul vânzătorilor. În București, marja de negociere a crescut la 4,1% față de 3,5% la început de an. La Cluj-Napoca, proprietarii s-au arătat cei mai dispuși să lase din preț, în timp ce la Timișoara flexibilitatea rămâne redusă.

În Brașov și Iași, apartamentele s-au scumpit între 12% și 16% într-un an, iar marjele de negociere au ajuns la 3,1% și 4,1%, reflectând competiția în creștere. La Constanța, reducerile de preț s-au restrâns, ceea ce confirmă presiunea puternică a cererii.

Context economic și perspective pentru piață

Datele sugerează că factori economici și demografici influențează puternic piața. Bucureștiul atrage constant tineri profesioniști, studenți și investitori, ceea ce explică rapiditatea tranzacțiilor. Brașovul și Constanța beneficiază de turism și de interesul celor care caută un stil de viață mai relaxat, în timp ce Cluj-Napoca pare să traverseze o etapă de ajustare după anii de expansiune accelerată.

Specialiștii consideră că flexibilitatea vânzătorilor va fi esențială pentru menținerea competitivității, mai ales în orașele unde timpii de vânzare cresc. În ansamblu, piața imobiliară rămâne una dinamică, cu oportunități semnificative în București și Constanța, dar cu provocări în zone precum Cluj-Napoca.