Premii impresionante la Loto 6/49 și Joker. Peste 4 milioane de euro!

Premii impresionante la Loto 6/49 și Joker. Loteria Română anunță premii uriașe pentru următoarele extrageri, cu sume care pot schimba radical viața câștigătorilor. Reporturile cresc de la o tragere la alta, iar valoarea lor actuală depășește cu mult pragul milioanelor de euro, atât la Loto 6/49, cât și la Joker.

Premii impresionante la Loto 6/49 și Joker

La categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 20,74 milioane de lei (echivalentul a peste 4,09 milioane de euro). La Joker, la aceeași categorie, reportul a urcat la peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro). Următoarele extrageri vor avea loc joi, 14 august, pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile din 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Noroc și Noroc Plus, mize consistente

La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 2,48 milioane de lei (aproximativ 489.300 de euro). La Noroc Plus, categoria I aduce un report de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro), sumă care poate atrage jucători dornici de câștiguri rapide.

Pe lângă premiul impresionant de la categoria I, Jokerul vine și cu un report la categoria a II-a, în valoare de peste 151.400 de lei (aproximativ 29.800 de euro). Aceste sume considerabile sporesc atractivitatea extragerilor și mențin interesul ridicat în rândul participanților.