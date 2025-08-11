Euro, în declin. Curs valutar BNR pentru 11 august. Piața valutară începe să dea semne de schimbare, iar ultimele date publicate de Banca Națională a României arată o evoluție interesantă a principalelor monede și a prețului aurului. În timp ce moneda unică europeană continuă să piardă teren în fața leului, și alte valute importante înregistrează scăderi, iar aurul înregistrează o corecție semnificativă.

Conform cursului oficial anunțat luni de BNR, un euro este cotat la 5,0676 lei, în scădere față de 5,0711 lei, nivelul înregistrat vineri. Aceasta marchează a patra zi consecutivă în care moneda europeană pierde teren în fața leului, semnalând o tendință descendentă pe termen scurt.

Evoluția altor valute importante

Dolarul american a coborât ușor, ajungând la 4,3529 lei, comparativ cu 4,3561 lei în ședința precedentă. Lira sterlină a înregistrat, de asemenea, o scădere, fiind cotată la 5,8565 lei, față de 5,8585 lei anterior. În aceeași direcție, francul elvețian a ajuns la 5,3765 lei, după ce vineri era la 5,3913 lei.

Aurul, corecție semnificativă

Pe piața metalelor prețioase, aurul a fost cotat la 469,8345 lei pentru un gram, în scădere considerabilă față de valoarea precedentă de 476,2885 lei. Mișcarea indică o corecție accentuată, care poate influența strategia investitorilor ce mizează pe metalul galben ca refugiu financiar.