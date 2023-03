Premiile Bafta Game Awards arată ingeniozitatea micilor dezvoltatori

Poate suna antidemocratic, dar premiile ar trebui să facă mai mult decât să urmeze doar mulțimea. Uneori, cele mai mari blockbustere ale anului pot fi cu adevărat cele mai bune filme, albume sau jocuri, dar pentru ca premiile să fie semnificative este nevoie de o echipă de oameni care să treacă prin toate titlurile – chiar și cele cu bugete de marketing mai mici – pentru a se asigura.

Din fericire, printre nominalizații pentru premiile Bafta Games Awards de săptămâna viitoare nu lipsesc producătorii mai mici în cursă. În Marea Britanie, unde 90% dintre studiouri au mai puțin de 15 dezvoltatori, acest lucru pare a fi un gest important. Să luăm Cult of the Lamb, creat de studioul de 11 persoane Massive Monster și nominalizat pentru cel mai bun joc. Amestecul său de dungeon-crawling și administrație ecleziastică îi vede pe jucători în cruciadă împotriva ereticilor din pădure care refuză să se alăture turmei lor (la propriu). Acesta va fi concurat de Stray, primul joc cyberpunk cu feline al studioului BlueTwelve din Montpellier, precum și de Vampire Survivors, un “joc perfect”, potrivit recenziei FT, a cărui construcție inițială l-a costat pe creatorul său, Luca Galante, aproximativ 1.100 de lire sterline.

Alte debuturi remarcabile sunt recunoscute în propria lor categorie. The Case of the Golden Idol se bazează pe popularitatea puzzle-urilor cu ritm mai lent, cum ar fi 2018’s Return of the Obra Dinn; aici munca ta de detectiv are loc (cu acces la o paletă de culori puțin mai largă) într-o rețea complexă de cazuri din secolul al XVIII-lea, toate legate de un idol arcane. Trombone Champ, pe de altă parte, se referă mai mult la dexteritatea fizică decât la cea mentală: “Spre deosebire de majoritatea jocurilor muzicale, puteți cânta liber orice notă în orice moment”, spun creatorii. Și, ca să fim corecți, rezultatele sunt mult mai distractive decât ar fi fost dacă ați fi luat un trombon și ați fi început să cântați în viața reală.

Chiar mai eclectice sunt titlurile prezentate în categoria “joc dincolo de divertisment” a premiilor. Este un termen puțin impropriu, deoarece un joc poate fi atât de educativ sau informativ dacă nu este și pe jumătate distractiv, dar toate aceste șase jocuri pun problemele sociale în centrul lor – sau mai presus de împușcarea extratereștrilor, în orice caz. We’ll always have Paris, de exemplu, este un joc narativ de tip point-and-click care explorează complexitatea unei relații cu o persoană care suferă de demență. Co-dezvoltatorul său, Marina Sciberras, este interesată de modul în care se poate folosi agenția inerentă jocurilor pentru a crea o poveste care să fie mai imersivă și, prin urmare, mai eficientă decât cea care poate fi realizată în alte medii. “Mai degrabă decât să îi spunem jucătorului despre realitățile pierderii memoriei, ne-am gândit că formatul jocului i-ar permite jucătorului să se pună în pielea protagonistului”, spune ea.

Este de înțeles că dezvoltatorii mai mici sunt mai natural dispuși să se orienteze spre experiențe neortodoxe și narative grele

Cel mai bun joc nominalizat “Cult of the Lamb” îmbină dungeon crawling cu administrația ecleziastică

Creatorii jocului Not For Broadcast au avut în minte o abordare similară – deși pentru un subiect foarte diferit – atunci când au creat simulatorul lor întunecat și adesea absurd de producție TV. În calitate de producător al National Nightly News, vei urma linia unui partid din ce în ce mai autoritar sau vei fi campionul grupului de rezistență finanțat în mod obscur care se ridică pentru a i se opune? “Mediul unui joc îi oferă jucătorului spațiul necesar pentru a explora multe versiuni diferite ale modului în care această poveste ar putea să se desfășoare și consecințele pentru fiecare dintre ele”, spune directorul de creație Alex Paterson. “Jocurile oferă imediatețe și realitate dezvăluirilor într-un mod cu care mediul pasiv al filmului pur și simplu nu poate concura.”

We’ll always have Paris’ permite jucătorilor să “intre în locul” unui partener al unei persoane cu demență, potrivit dezvoltatorului său

De asemenea, este de înțeles că dezvoltatorii mai mici sunt mai înclinați în mod natural spre experiențe neortodoxe și cu o mare încărcătură narativă. Pe de o parte, bugetele mai mici fac ca fidelitatea grafică și amploarea mediului să fie prohibitive, dar, de asemenea, au ceva de demonstrat și foarte puțini acționari pe care trebuie să-i facă fericiți. Nimeni nu este mai mult decât Jump Over the Age, “studioul de dezvoltare de jocuri cu o singură persoană” al lui Gareth Damian Martin. Citizen Sleeper al său (unul dintre cele mai bune jocuri ale FT din 2022) este, de asemenea, nominalizat pentru “joc dincolo de divertisment”, probabil în semn de recunoaștere a serviciilor sale pentru îndoiala existențială. Acest joc de rol îi face pe jucători să se gândească la scopul și drepturile lor ca entitate nu tocmai robotică, nu tocmai umană, prinsă într-o societate post-capitalistă, din era spațială.

“Este cu adevărat o vitrină a amplorii industriei jocurilor”, spune Tara Saunders, președintele comitetului de jocuri Bafta, despre nominalizări. “Este largă, globală și foarte diversă în oferta sa creativă”. Deși premiile nu se limitează la dezvoltatorii din Marea Britanie (există o categorie separată pentru acest lucru), ele vorbesc despre o industrie în care țara se ridică deasupra greutății sale. Aceasta se mândrește cu al șaselea cel mai mare venit din lume în domeniul jocurilor, după China, SUA, Japonia, Coreea de Sud și Germania. Jocurile au reprezentat 42% din totalul veniturilor britanice din divertismentul la domiciliu în 2022.

Jocul de rol “Citizen Sleeper” oferă o experiență narativă pentru ca jucătorii să se gândească la scopul și drepturile lor

Bafta a încercat să se poziționeze ca o conductă pentru talentele din Marea Britanie. Dezvoltatorul Jay Armstrong, al cărui Cult of the Lamb este nominalizat la premiile pentru cel mai bun joc, design de joc și proprietate originală, este unul dintre “Breakthrough Brits”, un program de mentorat pentru profesioniștii din domeniul creativ. La fel și Charu Desodt de la Interior Night, cu sediul la Londra, al cărui povestitor interactiv As Dusk Falls este în cursa pentru cel mai bun debut.

Scopul, potrivit directorului general al Bafta, Jane Millichip, este atât de a inspira viitorii creatori de jocuri, cât și de a atrage un public care ar putea fi familiarizat doar cu activitatea organizației caritabile în domeniul filmului și al televiziunii. Ea indică succesul adaptării de către HBO a filmului The Last of Us ca fiind o dovadă a unei extinderi a domeniului de aplicare a acestui mediu. Craig Mazin, care a co-scris spectacolul după succesul serialului său din 2019 Chernobyl, a scris, de asemenea, scenariul pentru viitorul film bazat pe franciza de jocuri Borderlands.

Relația dintre jocuri și alte mijloace de comunicare nu a fost întotdeauna atât de netedă: la un capăt a avut tendința de a cuprinde legături interactive grăbite pentru a se lipi de publicitatea unui film, iar la celălalt ați găsit adaptări cinematografice de nișă și infidelități ale jocurilor. Cu toate acestea, titluri precum Hogwarts Legacy, care se încadrează în universul Harry Potter, dar cu o poveste originală și bine pusă în practică, arată potențialul de a trece peste aceste două curente. “Aștept cu nerăbdare să văd mai mulți scriitori de jocuri, film și televiziune colaborând împreună”, spune Millichip. “Sunt interesat să văd unde se va ajunge în continuare.”

Premiile Bafta Games Awards vor avea loc pe 30 martie

Sursa – www.ft.com