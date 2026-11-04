Elevii cu cerințe educaționale speciale din școlile obișnuite primesc drepturile de hrană majorate cu 50% dacă au și certificat de încadrare în grad de handicap, a precizat Ministerul Muncii într-un răspuns înregistrat la Camera Deputaților la 15 octombrie 2026. La alocația de bază de 32 de lei pe zi, aplicabilă din 1 februarie 2026, majorarea înseamnă 48 de lei pentru fiecare zi plătită.

Nu este o majorare nouă, decisă în octombrie. Legea a extins în 2022 regula majorării la copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile obișnuite care sunt încadrați și în grad de handicap. Cele două condiții trebuie îndeplinite împreună: un certificat de handicap, singur, nu dovedește și cerințele educaționale speciale.

Cât se plătește într-o lună de școală

Majorarea adaugă 16 lei la suma de bază pentru o zi plătită. Dacă un elev are 20 de astfel de zile într-o lună, alocația de hrană este de 960 de lei, față de 640 de lei fără majorare. Diferența este de 320 de lei în acest exemplu; suma lunară se schimbă odată cu numărul zilelor pentru care copilul are dreptul la plată.

Hotărârea care stabilește plata leagă alocația de zilele de școală și de prezența elevului, indiferent câte ore de curs are într-o zi. Nu intră în calcul absențele nemotivate, sâmbetele, duminicile, sărbătorile legale și vacanțele. Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați acasă sau internați într-o unitate sanitară există o excepție de la condiția prezenței fizice la școală.

Sprijinul prevăzut pentru acești elevi nu se oprește la hrană. Legea învățământului include și rechizite, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, iar majorarea de 50% se aplică drepturilor care intră sub aceeași regulă. Suma de 48 de lei pe zi reprezintă însă numai alocația de hrană, nu valoarea celorlalte drepturi.

Ce acte se depun la școală

Cererea pentru drepturile elevului se depune la școala la care este înscris, în mod obișnuit între 1 și 30 septembrie ale fiecărui an școlar. Hotărârea privind plata prevede și situația copiilor orientați școlar după acest termen. Pentru anul școlar 2026-2027, termenul obișnuit s-a încheiat, dar o familie al cărei copil a primit ulterior orientarea poate depune cererea la școală.

Cerințele educaționale speciale se dovedesc prin certificatul de orientare școlară și profesională. Pentru aplicarea majorării este necesar și certificatul de încadrare în grad de handicap; acesta nu apare în lista standard de acte pentru cererea obișnuită, așa că familia trebuie să îl prezinte școlii când solicită suma majorată. Dosarul cuprinde și actele de identitate și declarațiile cerute de hotărâre.

Cum se cer diferențele dacă școala a plătit mai puțin

Răspunsul Ministerului Muncii a venit după o întrebare despre elevi din Constanța care ar fi primit drepturile fără majorare. Pentru o plată făcută fără cei 50%, familia poate urma acești pași:

Cere în scris școlii recalcularea alocației și plata diferenței, indicând perioada vizată.

Anexează certificatul de orientare, certificatul de handicap, cererea inițială și dovezile sumelor primite.

Dacă problema nu se rezolvă la școală, se poate adresa inspectoratului școlar și autorității care finanțează plata.

Dacă familia contestă un act administrativ individual, Legea nr. 554/2004 prevede, de regulă, o plângere prealabilă în 30 de zile de când a luat cunoștință de act. Pentru motive temeinice, legea permite depunerea în cel mult șase luni, în condițiile sale. Acesta este un termen pentru contestarea unui act, nu un termen unic aplicabil oricărei cereri de recuperare a diferențelor.

Întrebarea adresată ministerului a pornit de la plățile făcute unor elevi ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” din Constanța pentru perioada 19 martie 2022-29 februarie 2024. Tribunalul Constanța a dispus plata unor diferențe actualizate cu inflația și dobânda legală, iar hotărârea a fost atacată cu recurs, potrivit relatării despre caz. Ministerul Muncii a indicat Ministerul Educației drept instituția care poate verifica aplicarea unitară a regulii.