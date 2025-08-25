Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru perioada 25 august – 7 septembrie 2025, iar veștile arată o vreme cu extreme: de la zile caniculare în sud și vest, la nopți reci în Transilvania și zonele montane. Finalul verii și începutul toamnei vor fi marcate de schimbări bruște de temperatură și episoade sporadice de instabilitate atmosferică.

Prognoza ANM șochează. Cum va fi vremea la început de septembrie

În Muntenia, ultima săptămână de vară aduce un val de căldură accentuat. Temperaturile cresc de la 26°C pe 25 august la 34–35°C între 30 august și 2 septembrie, după care scad ușor spre 30°C. Minimele variază între 9–11°C la început și 16–17°C la final de august, pentru ca după 5 septembrie să revină spre 14°C.

Oltenia va resimți același tipar: de la 26°C în primele zile la 34°C la finalul lui august, apoi media se stabilizează la 30°C. Nopțile pornesc de la 9–11°C, urcă spre 16–17°C și scad ulterior spre 14°C.

În Banat, maximele vor urca treptat până la 34–35°C între 28 și 30 august, apoi vor scădea la 30–33°C și, după 4 septembrie, la 29°C. Minimele nocturne vor fi inițial 8–10°C, apoi se vor ridica la 16–18°C, coborând spre 14°C în septembrie.

În Crișana, situația e similară: de la 24°C pe 28 august se va ajunge la 34–36°C, urmat de o răcire treptată spre 27°C după 4 septembrie.

Vreme răcoroasă în nord și centru

Transilvania se remarcă prin temperaturi mai scăzute la început de interval, cu maxime de 21–24°C și minime de 4–6°C. Spre finalul lui august, vremea se încălzește semnificativ, atingând 30–32°C ziua și 12–13°C noaptea. În primele zile din septembrie, se așteaptă valori între 26–29°C, cu minime de 10–12°C.

În Maramureș, debutul aduce 21°C, însă până pe 30 august maximele urcă la 31–32°C. Ulterior, temperaturile coboară la 28–29°C, iar după 4 septembrie se vor înregistra aproximativ 26°C. Minimele pornesc de la 6–10°C și urcă la 14–15°C, pentru a scădea ușor după începutul lunii septembrie.

Moldova va avea un start răcoros, cu maxime de 23–25°C și minime de 8–10°C. Între 28 august și 2 septembrie, vremea se încălzește, atingând 30–32°C, apoi scade din nou după 3 septembrie, când maximele ajung la 26°C și minimele la 13–14°C.

Dobrogea și zona montană: contraste puternice

În Dobrogea, temperaturile cresc progresiv de la 25°C la 31–33°C între 30 august și 1 septembrie, urmând ca după 7 septembrie să scadă la 28°C. Minimele pornesc de la 13°C și urcă la 18°C la început de septembrie, coborând ușor ulterior.

La munte, primele zile sunt reci, cu maxime de 12–15°C și minime de 2–4°C. Până la 30 august, temperaturile cresc la 23°C ziua și 10–12°C noaptea. În septembrie, media va fi de 17–20°C ziua și 8–11°C noaptea.

În privința precipitațiilor, majoritatea regiunilor vor fi secetoase până la final de august, dar după 2–3 septembrie probabilitatea de ploi și furtuni va crește treptat în toate zonele.