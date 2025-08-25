Spotify anunță scumpiri la abonamente. Noile tarife vin cu servicii suplimentare și un obiectiv uriaș

Spotify pregătește o nouă rundă de ajustări de preț pentru utilizatorii săi premium, însoțite de lansarea unor servicii suplimentare. Decizia are ca scop consolidarea poziției companiei pe piața globală și atragerea unui miliard de utilizatori activi, a explicat Alex Norstrom, co-președinte și director de business, într-un interviu pentru Financial Times.

Abonamente mai scumpe la Spotify începând din septembrie

Începând cu luna septembrie, prețul abonamentului premium individual va fi majorat de la 10,99 euro la 11,99 euro în mai multe regiuni ale lumii, printre care Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, Asia-Pacific și Asia de Sud.

Norstrom a subliniat că aceste ajustări fac parte dintr-o strategie mai amplă: „Ajustările de preţ fac parte din strategia de business şi vor fi aplicate atunci când au sens.”

Profit și planuri de expansiune

Platforma de streaming muzical a raportat în 2024 primul său profit anual, obținut în urma combinării mai multor măsuri: creșteri de preț, reducerea costurilor și optimizarea operațiunilor. Rezultatele financiare pozitive i-au oferit companiei spațiu de manevră pentru a investi în funcții noi, capabile să fidelizeze utilizatorii existenți și să atragă alții noi.

Direcția strategică: un miliard de utilizatori

Obiectivul Spotify nu se limitează la stabilitatea financiară. Compania urmărește să atingă un prag istoric: un miliard de utilizatori. Pentru a atinge acest scop, strategia include atât scumpiri moderate, cât și extinderea serviciilor oferite, astfel încât experiența de utilizare să rămână atractivă chiar și în contextul noilor tarife.