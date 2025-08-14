Într-un context internațional tensionat, întâlnirea dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și fostul președinte american Donald Trump va avea loc vineri, la Anchorage, Alaska, și va începe la ora 22:30 (ora României și a Moscovei).

Prima parte a summitului va fi o discuție privată între cei doi lideri, asistată doar de interpreții lor, a precizat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS.

Putin și Trump, față în față în Alaska. Programul oficial al întâlnirii

„Se preconizează că totul va începe mâine, 15 august, în jurul orei locale 11:30 (22:30 ora Moscovei – n.r.) cu o discuţie între Vladimir Vladimirovici Putin şi Donald Trump”, a declarat Ușakov.

„Această conversaţie va avea loc în format faţă în faţă, desigur, cu participarea interpreţilor”, a adăugat acesta.

Agenda discuțiilor include potențialul economic „nevalorificat” dintre cele două țări și perspectivele pentru încheierea războiului din Ucraina. Ulterior, se vor desfășura negocieri extinse între delegații, urmate de o conferință de presă comună.

Teme majore și formatul negocierilor

Pregătirile pentru summit sunt în faza finală, toate detaliile fiind coordonate „în regim intens”, potrivit lui Ușakov. Discuțiile vor avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson, într-un cadru oficial. „Această întâlnire, după cum ştiţi cu toţii, va avea loc în Alaska, la Anchorage, mai precis într-una dintre clădirile bazei militare combinate Elmendorf-Richardson”, a precizat consilierul.

Tema centrală rămâne criza ucraineană, dar vor fi abordate și „cele mai actuale și acute probleme internaționale și regionale”, alături de cooperarea economică bilaterală:

„Aş dori să subliniez că această cooperare are un potenţial enorm, care, din păcate, nu a fost valorificat până în prezent”. După discuția tete-a-tete, negocierile vor continua în format 5 la 5, cu experți în apropiere.

Cine face parte din delegația rusă și simbolismul locului

Din echipa rusă fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov, asistentul prezidențial Iuri Ușakov și Kirill Dmitriev, reprezentant special pentru cooperarea investițională și economică externă. Componența delegației americane va fi anunțată de partea SUA.

La începutul negocierilor, ambii lideri vor face declarații publice, după care vor continua discuțiile „la un mic dejun de lucru”. La final, conferința de presă comună va prezenta concluziile summitului. Programul exact depinde de ritmul negocierilor.

Locul ales are o încărcătură istorică: în apropiere se află un cimitir memorial unde sunt îngropați nouă piloți sovietici, doi militari și doi civili care au murit între 1942-1945, în cadrul programului lend-lease. „Acesta dobândeşte un simbolism suplimentar în anul celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Germaniei naziste şi a Japoniei militariste”, a subliniat Ușakov.