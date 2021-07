Raiffeisen Bank a afişat un profit net în creştere cu 42%, la 397 milioane lei

În data de 30-07-2021, Raiffeisen Bank a a anunţat un un profit net de 397 milioane de lei în prima jumătate a anului 2021, cu 42% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut.

„Este o performanţă financiară foarte bună datorată în principal nivelului considerabil mai mic al costului riscului, pe fondul disciplinei de rambursare a creditelor, susţinută de măsurile luate pentru sprijinirea clienţilor, atât de bancă, cât şi de Guvern, dar şi de îmbunătăţirea evoluţiilor macroeconomice şi creşterea creditării”, se menţionează într-un comunicat al băncii transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Astfel, activele totale au ajuns la 54,5 miliarde de lei, o creştere de 18%, an la an, iar veniturile băncii au crescut uşor, cu 2%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Iar cheltuielile operaţionale s-au menţinut la acelaşi nivel din T2 2020, o scădere de 1%.

Steven van Groningen, preşedinte & CEO Raiffeisen Bank, a declarat: „Suntem multumiţi de rezultatele noastre din prima jumătate a anului 2021, an în care suntem preocupaţi să ne susţinem clienţii şi revenirea economiei româneşti. Am reuşit menţinerea profilului de risc al băncii la niveluri sănătoase, prin moratoriile proprii şi publice. Împreună cu clienţii noştri, putem spune că am depăşit cu bine această perioadă cu totul neobişnuită. Mai mult, am înregistrat o creştere foarte bună a portofoliului de credite al băncii cu 11%, comparativ cu jumătatea anului 2020. Am crescut pe toate segmentele de clienţi cu un vârf de 21% creştere pentru IMM-uri, în mare măsură datorită implicării noastre puternice în programul IMM Invest. De asemenea, creditele pentru persoanele fizice şi corporaţiile mari şi medii au avansat semnificativ, cu 10%, respectiv 8%”.

În conformitatea comunicatului băncii, criza sanitară a adus un comportament mai prudent, orientat spre amânarea cheltuielilor şi spre economisire, astfel încât depozitele clienţilor au înregistrat o creştere cu 15% la finalul T2 2021, comparativ cu nivelul din 30 iunie 2020, ajungând la 44,3 miliarde de lei.

Creditele acordate de bancă populaţiei au crescut semnificativ la jumătatea anului 2021. Potofoliul Flexicredit s-a dublat ca valoare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce creditele cu garanţie ipotecară au crescut cu 40%.

În vontextul bursiero-bancar, Raiffeisen Bank a plasat în iunie 2021 cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporative în lei a unui emitent din România şi a doua emisiune de obligaţiuni verzi a băncii, de 1,2 miliarde de lei, după cea din mai 2021, care a atras 400,5 milioane de lei.

„Prin cele două emisiuni de obligaţiuni verzi din piaţa locală, reconfirmăm angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare în scopuri sustenabile şi de a integra aspectele sociale şi de mediu în gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresivă a portofoliului de credite. Fondurile atrase prin aceste emisiuni de

obligaţiuni vor fi direcţionate în proiecte verzi care respectă criteriile de eligibilitate definite în Cadrul pentru Obligaţiuni Verzi al băncii”, a arătat Steven van Groningen.

La finalul primului semestru 2021, numărul clienţilor activi digital a ajuns la 950.000 (din 2,18 milioane de client PF). În acest an, peste 75.000 de clienţi, în medie, în fiecare lună, au început să folosească serviciile digitale oferite de Raiffeisen Bank. În ceea ce priveşte clienţii corporaţii, peste 99% dintre ei tranzacţionează cu banca exclusiv prin canale electronice.

Plăţile cu cardurile de credit în prima jumătate a anului 2021 au crescut cu 23%, faţă de perioada similară din 2020. Plăţile cu telefonul sau ceasul sau orice card Raiffeisen Bank s-au dublat în primele 6 luni din 2021, faţă de aceeaşi perioadă din 2020.

Aşadar, Raiffeisen Bank este una dintre băncile universale aflate în top 5 în România şi are în portofoliu 2,2 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are peste 4.600 de angajaţi, 300 de agenţii în toată ţara, 700 de ATM-uri, 400 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 24.400 de POS-uri. La finalul lunii iunie 2021, peste 60% din cele 300 unităţi Raiffeisen Bank operau cu casierie digitală.