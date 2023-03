Rata de succes a inteligenței artificiale în recrutare depășește 80%, potrivit unui studiu

Rata de succes a instrumentelor bazate pe inteligență artificială în găsirea candidaților potriviți poate ajunge la 80%-100% în mâinile unui recrutor experimentat, potrivit datelor furnizate de True People, o companie de headhunting bazată pe tehnologie.

În același timp, performanța platformelor tradiționale de locuri de muncă și a sistemelor de urmărire a aplicațiilor în găsirea candidaților este în continuă scădere.

„Tehnologia a devenit un instrument esențial în procesul de recrutare și ajută organizațiile să gestioneze volume mari de candidaturi și să identifice mai eficient talentele de top. În plus, datorită unor instrumente foarte sofisticate bazate pe inteligență artificială, rata de succes în recrutare poate ajunge chiar la 100%, dacă este utilizată de un recrutor cu experiență. Dar tehnologia de recrutare nu poate înlocui judecata și expertiza umană și nici atractivitatea rolului, a companiei și a pachetului de beneficii, a mărcii și a experienței candidaților la interviu. Decizia finală aparține recrutorului sau managerului”, a declarat Elena Georgescu, fondator, și CEO al True People.

Pe măsură ce tehnologia a avansat și forța de muncă globală a devenit mai competitivă

Pe măsură ce tehnologia a avansat și forța de muncă globală a devenit mai competitivă, cererea de tehnologie de recrutare a accelerat. Companiile din IT, comerțul cu amănuntul, industria medicală și farmaceutică și industria financiară au fost primii care au adoptat tehnologia în procesele de recrutare, având în vedere natura extrem de competitivă a acestor domenii.

„Pe măsură ce tehnologia de recrutare continuă să evolueze și să devină mai complexă, tot mai multe industrii vor fi dispuse să adopte tehnologia pentru a rămâne competitive pe piața de recrutare a talentelor. Odată cu popularizarea utilizării inteligenței artificiale și validarea muncii la distanță sau hibride, aceasta va continua să joace un rol semnificativ în domeniul resurselor umane în viitor, permițând operațiuni de resurse umane mai eficiente și experiențe mai bune pentru angajați. În plus, aceste sisteme pot contribui la o funcționare mai eficientă din punct de vedere al costurilor, ceea ce duce la economii de costuri și la rezultate mai bune ale afacerii. Pentru a-și menține avantajul competitiv, companiile trebuie să fie pregătite să își bugeteze an de an componenta tehnologică, estimând corect impactul pe termen scurt și lung al utilizării acesteia, fără a deveni un scop în sine”, a adăugat Elena Georgescu.

Tehnologia a transformat lumea resurselor umane prin automatizarea proceselor și îmbunătățirea analizei datelor, care oferă informații importante în luarea deciziilor de resurse umane, dar și prin îmbunătățirea comunicării între angajați și angajatori.

Pe lângă tehnologiile de inteligență artificială utilizate în HR pentru sarcini precum recrutarea de personal

Pe lângă tehnologiile de inteligență artificială utilizate în HR pentru sarcini precum recrutarea de personal, selectarea CV-urilor, comunicarea prin chatbot cu candidații și chiar analiza stării de spirit a angajaților, există realitatea virtuală și augmentată AR/VR. Aceste tehnologii pot fi utilizate în HR pentru îmbarcarea noilor angajați și pentru instruire sau coaching virtual, precum și pentru crearea de experiențe de recrutare atractive.

Potrivit True People, utilizarea tehnologiei în procesele de recrutare și de îmbarcare a angajaților va continua să aibă o tendință de creștere în 2023, împreună cu automatizarea și analiza datelor. În același timp, pentru a ține pasul cu inovațiile tehnologice, va fi necesar să se îmbunătățească și să se recalifice angajații. Cu toate acestea, companiile pun din ce în ce mai mult accent pe bunăstarea și sănătatea mentală a angajaților și pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată a acestora. De asemenea, diversitatea, echitatea și incluziunea la locul de muncă capătă amploare.

Sursa – www.romaniajournal.ro