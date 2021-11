România are o campioană europeană la drift

În familia lui Alice Ene, campioană europeană de drift, se află o soră care la nici 10 ani este fascinată de tot ce ține de mașina de concurs. Sara e înnebunită de partea tehnică a bolidului, știe să schimbe cauciucurile și bujiile, iar înaintea antrenamentelor și a etapelor, împreună cu tatăl, îi prepară lui Alice mașina pentru cursă.

La doar 14 ani Alice Ene a reușit să cucerească lumea internațională a driftului, puștoaica devenind campioana europeană, în sportul pe care tatăl său îl practică de peste 20 de ani.

În opinia sa, „Când m-am apucat de drift nu m-am așteptat și nu m-am gândit că o să ajung atât de departe, într-un timp atât de scurt”, spune Alice Ene, campioană europeană de drift.

Însă, nu multă lume știe că Alice are o soră de 9 ani, la fel de pasionată de mașinile de curse ca și ea.

Puştoaica Sara nu e înnebunită să le conducă, în schimb se pricepe foarte bine la tot ce ține de partea tehnică. Merge împreună cu tatăl lor la aproape toate cursele și antrenamentele lui Alice și este cea care îi pregătește mașina înaintea etapelor în care sora cea mare concurează.

Din acest punct de vedere, „Îmi place foarte mult, tata m-a învățat prima dată, apoi mi-a mai arătat o dată și după am prins tot. Bunicii nu sunt de acord cu ce fac și îmi spun „dacă vrei să fii mereu atât de murdară pe mâini în loc să ai unghiile făcute, e treaba ta”. Eu vreau să mă fac mecanic și să am grijă de mașina lui Alice”, a precizat Sara Ene, sora lui Alice Ene.

În familia Ene, pasiunea pentru motorsport se transmite din generație în generație.

în isterisirea sa, „Totul a început de la tatăl nostru, care are același hobby de la o vârstă foarte fragedă. Am fost după el la etapele de drift și tot felul de evenimente și de când eram mică am fost atrasă de motorsport. Nu mai țin minte la ce vârstă am urcat prima oară într-o mașină de drift, cred că la câteva săptămâni, la câteva luni”, a explicat Alice.

În România, Sorin Ene, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de drift din România și fondatorul primei școli de specialitate, povestește că nu și-a obligat copiii să îi urmeze pasiunea.

Despre fiicele sale, „Cu Sara a fost la fel ca și cu Alice. Nu am forțat-o cu nimic. Trebuie să simți, să fii pasionat și în momentul în care vezi că al tău copil este atras de ceva, să fii în umbră și să îi direcționezi pașii și să îl înveți”, spune Sorin Ene, campion național de drift, fondatorul primei școli de drift din România.

Tatăl fetelor dezvăluie că la curse, când este nevoie de ea, mezina familiei e prima care sare să dea o mână de ajutor.

„Dacă se întâmplă și Alice mai are accidente sau probleme tehnice, Sara e acolo prima sub mașină, șurubărește, este unde trebuie, e ucenic”, a subliniat Sorin.

Astfel, Alice Ene a ajuns în doar 6 ani de când s-a apucat de drift să fie cel mai bun pilot din Europa la categoria ei de vârstă.

„La 8 ani am mers la tata într-o zi și i-am zis că sunt curioasă să văd ce pot face, de ce sunt în stare și am învățat să conduc, iar la 11 ani am învățat ușor să fac cerculețe, să folosesc frâna de mână, drift și ușor, ușor am mers și pe circuit, la Brașov, apoi la Tg Mureș, am avut foarte multe antrenamente și asta m-a ajutat foarte mult”, a declarat Alice Ene.

Anul trecut și-a luat licența de pilot profesionist și a devenit cel mai tânăr pilot de drift la nivel mondial. Alice nu a crezut că într-un timp atât de scurt și la o vârstă atât de fragedă poate să realizeze asemenea performanțe în motorsport. Anul acesta, în decurs de câteva luni, a devenit campioană europeană, la Campionatul European „Drift Kings”, din Grecia, unde a reușit să stabilească un nou record mondial de vârstă. La puțin timp după această reușită, adolescenta a mai avut un succes extraordinar: a câștigat finala campionatului Cehiei desfășurată pe circuitul de la Brno, la clasa Pro2.

„Eu am mers acolo doar pentru antrenament. Era sfârșit de sezon și chiar nu mă așteptam, am vorbit cu tata și i-am zis că mergem doar pentru antrenamente, să cunosc mai multă lume, să capăt cât mai multă experiență și să văd cum e circuitul. E un circuit de viteză și nu mă așteptam să câștig”, a afirmat Alice Ene, campioană europeană de drift.

După performanțele extraordinare ale lui Alice, Ministrul Tineretului și Sportului,Eduard Novak, a ținut să o felicite personal pe aceasta și să îi înmâneze o diplomă de merit.

Înainte să se apuce de drift, Alice a practicat mai multe sporturi.

“Am încercat scrimă, balet, dansuri,baschet, dar m-am lăsat de toate și într-un final m-am apucat de drift și am rămas la drift și sunt sigură că până la bătrânețe o să fac acest sport”, a punctat Alice.

Aşadar, omul din umbră și stâlpul familiei Ene este soția lui Sorin și mama celor două fetițe. Atunci când vorbește despre ea, Sorin nu își poate stăpâni lacrimile. „Vreau să mai aduc mulțumiri omului care de regulă nu prea se vede și este omul din spatele nostru. De câte ori îmi aduc aminte de ea, îmi dau lacrimile, mă emoționez pentru că atunci când mi-a fost mai greu, a fost lângă noi, este soția mea, Cosmina, este pilonul nostru”, a încheiat Sorin Ene, pilot de drift, fondatorul primei Școli de Drift din România.