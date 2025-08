De la 1 august 2025, România intră într-o nouă eră fiscală: TVA-ul va fi aplicat în doar două cote – 11% pentru bunuri esențiale și 21% pentru celelalte, înlocuind astfel sistemul anterior, cu trei niveluri (5%, 9% și 19%). Principalele îngrijorări ale românilor vizează, previzibil, costul alimentelor, medicamentelor și al altor produse de bază.

Noua cotă de 11% se va aplica pentru produse precum alimentele de larg consum, apa potabilă, serviciile HoReCa, energia termică, cărțile și unele inputuri agricole. Pentru toate celelalte categorii, TVA-ul va crește direct la 21%. Chiar dacă, în procente, creșterea pare moderată, impactul asupra portofelului poate deveni vizibil, mai ales în rândul familiilor cu venituri mici sau fixe.

Noua structură de TVA intră în vigoare. Cât va costa mâncarea. CALCUL

Ziare.com a efectuat un calcul realist pornind de la un coș de cumpărături alcătuit din produse alimentare românești, la prețuri medii din marile rețele de supermarketuri. Estimarea a vizat un coș în valoare de aproximativ 100 de lei, pentru a evalua cât vor plăti efectiv românii în plus.

Iată cum se modifică unele dintre cele mai frecvente produse achiziționate:

Cartofi noi, 2 kg: +0,16 lei

Caserolă legume supă: +0,18 lei

Ouă 10 bucăți: +0,28 lei

Pulpe de pui: +0,35 lei

Ulei floarea-soarelui: +0,22 lei

Făină albă 1kg: +0,07 lei

Castraveți: +0,14 lei

Roșii românești: +0,16 lei

Zahăr alb: +0,09 lei

Telemea vacă 300g: +0,40 lei

Mere roșii: +0,17 lei

Lapte 3.5% grăsime: +0,20 lei

Franzelă albă (2 bucăți): +0,17 lei

În total, coșul actual de 109,03 lei (cu TVA 9%) va ajunge, începând cu 1 august, la 111,01 lei. Creșterea este de 1,98 lei – o scumpire de aproximativ 1,8%. În cifre absolute, suma pare nesemnificativă. Însă, la frecvență săptămânală și pentru gospodării mai numeroase, impactul lunar poate trece de 50 de lei.

În condițiile în care bunuri precum detergenți, cosmetice sau electrocasnice vor fi taxate cu 21%, presiunea pe buget va fi și mai mare. Economiștii avertizează că pentru românii care trăiesc deja la limită, fiecare leu în plus poate destabiliza echilibrul financiar. Potrivit unui sondaj recent Reuters, inflația ar putea ajunge la 6,2% până la finalul anului, în timp ce consumul privat riscă să scadă, ceea ce ar putea arunca economia într-un nou val de recesiune.

Cum încearcă marile supermarketuri să protejeze consumatorii

În fața acestor modificări fiscale, marii jucători din retail au venit cu soluții pentru a atenua șocul la raft. Două dintre cele mai importante lanțuri de supermarketuri din România – Lidl și Carrefour – au anunțat măsuri concrete pentru a sprijini puterea de cumpărare a românilor, în special în luna august.

Lidl România a anunțat că va acoperi integral diferența de TVA pentru o serie de produse de bază, păstrând prețurile neschimbate. Printre produsele vizate se numără:

Mălai 1 kg – 1,99 lei

Lapte 1l (1,5% grăsime) – 4,39 lei

Ulei 1l – 6,99 lei și 7,49 lei

Ouă M, 10 bucăți – 9,49 lei

Smântână 12%, 1 kg – 10,39 lei

Carrefour România a lansat o campanie agresivă de reduceri care va dura toată luna august. Clienții vor primi, sub formă de cupon, contravaloarea triplă a TVA-ului pentru produse alimentare și dublă pentru cele nealimentare selectate. Astfel, efectul resimțit al creșterii TVA va fi compensat sau chiar anulat la casa de marcat, cel puțin temporar.

Aceste strategii arată că retailerii sunt conștienți de efectele pe termen scurt ale măsurilor fiscale și încearcă să prevină scăderea consumului, protejând totodată relația cu clientul fidel.

Creșteri mici, dar frecvente: ce urmează pentru bugetul gospodăriilor în lunile viitoare

Chiar dacă 2 lei în plus la un coș de cumpărături nu par o dramă, în economie contează frecvența și acumularea. Într-o lună obișnuită, o familie poate face între 4 și 8 drumuri la supermarket. La un cost mediu de 2–5 lei în plus per vizită, suma lunară suplimentară poate varia între 10 și 40 de lei, fără a include serviciile și bunurile taxate cu 21%.

Pe termen lung, dacă prețurile se ajustează în lanț, inclusiv la servicii sau transport, creșterea TVA va influența indirect aproape fiecare aspect al vieții de zi cu zi. Prin urmare, chiar dacă măsura e prezentată ca o simplificare fiscală, impactul real se va simți în portofel – mai ales în contextul în care prognozele economice indică o inflație persistentă.

Atenția consumatorilor trebuie să se îndrepte către monitorizarea bugetului personal și adaptarea obiceiurilor de cumpărare. Micile ajustări de TVA devin mari provocări atunci când sunt multiplicate la nivel de populație. Pentru mulți, singura variantă rămâne orientarea spre promoții, reduceri și optimizarea listei de cumpărături.