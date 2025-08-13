Vacanța îți poate lăsa mașina pe butuci. Combustibilul, principalul suspect. Pe forumurile dedicate călătorilor apar din ce în ce mai multe relatări despre mașini care cedează pe traseul spre Grecia sau la întoarcerea în țară. Suspiciunile merg, în cele mai multe cazuri, către calitatea combustibilului din Bulgaria și Grecia, indicată de șoferi drept posibil vinovat.

Potrivit postărilor din comunitățile online, cel puțin o mașină din România se confruntă zilnic cu defecțiuni pe drumurile din Grecia sau Bulgaria. Un turist a povestit experiența sa:

„Din neant, s-a stricat mașina, pe drum prin Grecia, nu mai trage, se supraturează. La accelerare schimbă viteza în una inferioară (între vitezele 5, 6, 7). Mai mult de D6 nu mai vrea din accelerație. Pe manual face la fel. Menționez că nu are niciun martor aprins. De parcă ar avea o limitare de viteză aproximativă cu indicatoarele rutiere de viteză. Max 120/h mai vrea. Știe cineva ce ar putea fi?”.

Răspunsul a venit rapid, de la cineva cu aceeași marcă și model: „Anul acesta în iunie am plecat cu soțul în Grecia. Tot Kia Sportage, care culmea a fost verificată exact înainte de plecare, chiar de cei de la Kia. Tot așa am avut probleme cu pedala de accelerație și cu pilotul automat. A sunat pe cineva de la reprezentanță și i s-a spus că poate fi de la motorină. Într-adevăr, după ce ne-am întors, timp în care s-a terminat și motorina bulgărească, nu am mai avut probleme”.

Suspiciuni legate de combustibil

Mulți șoferi spun că au trecut prin situații similare. Un alt utilizator a povestit: „Am pățit aproximativ același lucru, aceleași simptome cu o Kia Sportage acum 3 ani, tot în drum spre Grecia și probabil problema era de la actuatorul turbo, dar nici azi nu e 100% sigur. Bănuiala inițială mergea spre senzorul de presiune și temperatura de pe galeria de admisie care odată curățat la un service în Thassos a ținut vreo 2000 km”.

Postările subliniază că există mai multe cauze posibile pentru trecerea motorului în „limp mode” – modul de protecție în care accelerația este limitată. Totuși, drumurile și combustibilul alimentat din Bulgaria rămân în topul suspiciunilor.

O problemă tot mai discutată între șoferi

Relatările de pe forumuri arată că fenomenul nu este izolat, iar calitatea carburantului din unele stații din Bulgaria și Grecia ridică semne de întrebare. În lipsa unor teste clare, legătura directă rămâne o ipoteză, însă frecvența cazurilor și coincidențele descrise de șoferi fac ca subiectul să fie tot mai prezent în discuțiile comunităților de călători auto.