Vacanțe la mare cu până la 40% mai ieftine. Când începe programul „Litoralul pentru toți”

Programul „Litoralul pentru toți” revine în forță în toamna anului 2025, aducând reduceri consistente pentru cei care vor să se bucure de Marea Neagră în afara sezonului aglomerat. A doua etapă a programului se va desfășura între 1 septembrie și 15 octombrie, iar prețurile vor fi cu până la 40% mai mici decât în vârf de sezon, în toate stațiunile românești de pe litoral.

Cu plaje mai liniștite, temperaturi blânde și lipsa aglomerației estivale, turiștii pot alege între pachete variate: de la cazare simplă în hoteluri de două stele, fără mese incluse, până la servicii all-inclusive în complexuri de patru stele.

Tarife reduse și oferte variate pe litoralul românesc. Când începe programul „Litoralul pentru toți”

Potrivit platformelor de profil, sute de unități de cazare s-au înscris în program, iar agențiile de turism promovează intens ofertele. Stațiunile participante includ Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun, Olimp, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Vama Veche, Costinești și Techirghiol. Durata minimă a unui sejur este de cinci nopți, iar tarifele diferă în funcție de tipul unității, poziția față de plajă și serviciile incluse.

Eforie Nord se remarcă prin facilitățile spa și pachetele cu mic dejun inclus, păstrând prețuri medii accesibile. Oferta variază de la hoteluri cu piscine și tratamente de lux, până la pensiuni prietenoase cu bugetul, recomandarea fiind unitățile de 2–3 stele pentru un echilibru bun între cost și confort.

Costinești, cunoscută drept destinația tinerilor și studenților, oferă cele mai mici tarife – între 110 și 200 de lei de persoană pe noapte pentru cazare fără masă, cu acces facil la plajă.

Oferte all-inclusive și destinații pentru liniște

Neptun-Jupiter propune pachete all-inclusive în jur de 285 lei de persoană pe noapte. Zona este potrivită pentru familii datorită facilităților și activităților pentru copii, oferind o atmosferă mai liniștită decât stațiunile mari.

Venus și Saturn atrag turiștii care își doresc un sejur relaxat, cu prețuri de aproximativ 240 lei de persoană pe noapte pentru cazare fără masă. Plajele sunt mai puțin aglomerate, iar atmosfera este calmă și prietenoasă.

Mamaia, oferte atractive chiar și în extrasezon

Mamaia, una dintre cele mai populare destinații estivale, propune pachete all-inclusive la hoteluri de patru stele începând de la 209,5 lei pe persoană pe noapte, dar și cazare fără masă de la 120 lei pe persoană pe noapte, în camere duble aproape de plajă. Facilitățile includ piscine, spa, plaje private sau partenere și servicii dedicate copiilor.

Prin aceste reduceri și diversitatea ofertelor, programul „Litoralul pentru toți” urmărește să atragă turiști în extrasezon, oferind oportunități avantajoase de vacanță la malul mării, adaptate tuturor bugetelor și preferințelor.