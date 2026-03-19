60 de ani de la primul export de minereu de fier care a schimbat Australia

Luna aceasta se împlinesc 60 de ani de la primele exporturi de minereu de fier din Australia de Vest, un moment istoric care a pus bazele celei mai mari industrii de export a țării. Numai că, spre surprinderea multora, nava care a marcat acest început nu a plecat din celebra regiune Pilbara. Primul transport, provenit de la mina Koolanooka, a părăsit portul Geraldton pe 16 martie 1966, cu destinația Japonia.

Embargoul care a blocat totul

La prima vedere, pare ciudat că o industrie care exportă azi 864 de milioane de tone pe an a început atât de târziu. Totul s-a datorat unui embargou pe export impus încă din 1938, atât de guvernul statal, cât și de cel federal. Motivul? Temerile că produsul australian ar putea sprijini militarismul în creștere al Japoniei și îngrijorarea că rezervele interne sunt insuficiente.

Geologul WG Woolnough spunea la acea vreme, în mod faimos, că „Australia ar putea rămâne fără minereu de fier în puțin mai mult de o generație, dacă rezervele cunoscute – estimate la nu mai mult de 350 de milioane de tone – nu sunt conservate”.

Abia în noiembrie 1960, după ani de dezbateri aprinse, Canberra a relaxat ezitant embargoul. Noua politică avea ca scop „să permită exporturile pe o bază atent controlată și limitată” și să stimuleze descoperirea de noi zăcăminte. Asta a deschis poarta pentru o adevărată goană după aurul roșu.

Pionierii din Pilbara

Iar explorarea nu era ceva nou. Încă din 1952, Lang Hancock, un fermier și miner de azbest, a făcut celebra sa descoperire de limonit în timp ce zbura la joasă altitudine prin Cheile Hamersley pentru a scăpa de o furtună. Împreună cu partenerul său, Peter Wright, a continuat explorările în anii ’50, făcând lobby pentru ridicarea embargoului, dar păstrându-și secrete descoperirile.

O altă descoperire crucială a fost făcută în 1957 de către prospectorul veteran Stan Hilditch. V-ați fi gândit că omul căuta, de fapt, altceva? El căuta mangan, dar a dat peste uriașul zăcământ de minereu de fier de la Mt Whaleback, care a devenit ulterior fundația afacerii BHP în Pilbara. Ca și Hancock, Hilditch și susținătorul său financiar, Charles Warman, au îndurat ani de frustrare.

Jocuri de culise și acorduri de miliarde

Rio Tinto a fost atrasă în Pilbara în 1959 și a încheiat un parteneriat cu Hancock și Wright. Acordul de redevențe, care s-a dovedit ulterior extrem de profitabil pentru cele două familii, prevedea plata a 2,5% din valoarea mineralelor produse. Numai că planul inițial de dezvoltare al Rio Tinto a fost respins de Charles Court, ministrul dezvoltării industriale, pe motiv că nu aveau experiență în producția de fier și oțel.

Sprijinul a venit abia după ce Rio a fuzionat cu Consolidated Zinc pentru a crea CRA, care la rândul său s-a asociat cu americanii de la Kaiser Steel. Potrivit academicianului David Lee, decizia CRA a fost una calculată: „Pentru a facilita calea către un acord, CRA s-a distanțat de Hanwright, oferind companiei lui Hancock un acord generos de redevențe de 2,5% din valoarea întregului minereu de fier vândut în zona descoperirilor sale, inclusiv Mount Tom Price”.

În ciuda succesului financiar, Hancock a rămas frustrat de incapacitatea sa de a obține sprijin guvernamental pentru propriile sale planuri miniere. El a numit reluarea de către stat a unora dintre concesiunile sale temporare, inclusiv a valorosului zăcământ West Angelas, „Marele Jaf al Concesiunilor”. Pe de altă parte, Hilditch și Warman au ales o altă cale: și-au vândut concesiunile pentru numerar și acțiuni evaluate la aproximativ 10 milioane de dolari, după care Hilditch a devenit fermier.

O cursă contra cronometru

Dezvoltarea minelor a fost o sarcină colosală. Proiectele din Pilbara, aflate mult mai în interiorul continentului, au fost provocări inginerești uriașe. Hamersley Iron, de exemplu, a realizat o „realizare inginerească uluitoare de a finaliza așezarea a 292 km de cale ferată, una dintre cele mai grele din Australia, între august 1965 și iunie 1966”, conform cărții *Adventure in Iron*.

După ce au construit o mină, calea ferată și un nou port la Dampier, primul transport de la Tom Price a plecat în august 1966. Dezvoltarea Mt Whaleback, la 450 km de Port Hedland, a fost și mai amplă, primul export având loc în aprilie 1969.

Cifrele sunt colosale.

În următoarele trei decenii, Rio Tinto și BHP și-au cumpărat partenerii inițiali din joint-venture-uri, stabilind un duopol în Pilbara. Asta s-a schimbat în 2008, când Fortescue, compania lui Andrew Forrest, a început livrările, devenind „a treia forță în minereul de fier”. Visul familiei Hancock de a avea propria mină s-a împlinit abia în 2015, când Roy Hill Holdings, deținută majoritar de compania privată a fiicei sale, Gina Rinehart, a efectuat primul său transport.