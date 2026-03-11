9 etape de suspendare după Oțelul – Hermannstadt. Comisia de Disciplină a dictat pedepse dure

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a dictat sancțiuni drastice după meciul tensionat dintre Oțelul Galați și FC Hermannstadt, încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-0. În total, s-au acordat nu mai puțin de 9 etape de suspendare, ca urmare a celor patru cartonașe roșii arătate de arbitrul Andrei Moroiță.

Partida, contând pentru etapa a 30-a din SuperLiga, a avut un final incandescent, cu trei jucători de la Oțelul și antrenorul secund al echipei fiind eliminați. Potrivit Fanatik, deciziile Comisiei de Disciplină vor afecta serios lotul gălățenilor la începutul play-out-ului.

Trei jucători de la Oțelul, pedepsiți aspru

Cea mai severă sancțiune în rândul fotbaliștilor a primit-o Paul Iacob, care a fost suspendat pentru trei etape. El a fost eliminat în minutul 85, după un meleu izbucnit între jucătorii celor două echipe în urma golului de 2-0. Iacob va rata astfel partidele cu Csikszereda, Unirea Slobozia și chiar returul cu FC Hermannstadt.

Diego Zivulic a primit două etape de suspendare. Acesta a fost eliminat în minutul 78 pentru o intrare dură asupra lui Florescu, decizia fiind luată de arbitru după consultarea sistemului VAR. Zivulic nu va putea evolua în meciurile cu Csikszereda și Unirea Slobozia.

Lista este completată de Ștefan Bană, care a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. El a primit o suspendare de o etapă și va absenta la primul meci din play-out, cel cu Csikszereda.

Rolul VAR și eliminarea secundului

Tehnologia video a jucat un rol important în una dintre eliminări. Inițial, arbitrul Andrei Moroiță i-a acordat doar cartonaș galben lui Zivulic, dar a fost chemat să revadă faza de către arbitrii din camera VAR, Ionuț Coza și Marius Artene. După vizionarea reluărilor, centralul a revenit asupra deciziei și i-a arătat direct cartonașul roșu.

Nici banca tehnică a gălățenilor nu a scăpat de sancțiuni. Laurențiu Iorga, antrenorul secund al lui Dorinel Munteanu, a fost și el eliminat în timpul partidei. Comisia de Disciplină l-a suspendat pentru trei etape, ceea ce înseamnă că nu va putea sta pe bancă la meciurile cu UTA Arad, FC Botoșani și Oțelul.